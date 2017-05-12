Bakan'dan Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasına ilişkin açıklama

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, tarihi Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasına ilişkin, ' Muhteşem bir duygu, yüreğim kıpır kıpır adeta bu manzara dünyaya bir örnek' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, tarihi Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasına ilişkin, " Muhteşem bir duygu, yüreğim kıpır kıpır adeta bu manzara dünyaya bir örnek" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, taşınma işlemi gerçekleştirilen Zeynel Bey Türbesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Eroğlu, "Bütün dünyadaki özellikle taşıma ile alakalı sistemleri inceledik. Alt tarafta 30 santimetre yüksekliğinde bir betonarme inşa ederek, ayrıca duvarların iç kısmında 28 adet kaldırma kirişi imalatı yapıldı" ifadelerini kullandı.

Eroğlu, söz konusu taşınma işlemlerinin büyük bir titizlikle yapıldığını belirterek, özel olarak hazırlanmış, uzaktan kumandalı araç ile bin 150 ton ağırlığın taşındığını kaydetti.

Ağırlığı taşımak için bir yol yapılmasının gerekli olduğunu sözlerine ekleyen Eroğlu, "Yol inşaatı da mükemmel bir şekilde yapıldı. Cuma günü gün ışırken taşıma işlemleri başladı. Muhteşem bir duygu, yüreğim kıpır kıpır adeta bu manzara dünyaya bir örnek. İstersek yaparız biz, barajları da yaparız. Kaç ton olursa olsun tarihi eserleri de taşırız" diye konuştu. Eroğlu, taşımadan önce herhangi bir risk yaşanmaması için; türbeden daha fazla bin 500, bin 800 ton civarında ağırlığın taşıma sistemine koyularak, test edildiğini söyledi.

Bakan Eroğlu, tarihi eserlere karşı ayrı bir hassasiyetlerini olduğuna dikkat çekerek, "DSİ barajlar yaparken önce oradaki bütün tarihi eserleri, arkeolojik kazıları yapıyor, yaptırıyor. Bunu tamamen Kültür ve Turizm Bakanlığının, Koruma Kurullarının denetimi altında yapıyoruz" açıklamasında bulundu.



"Avrupa bu baraja çok karşı çıkıyordu" diyen Eroğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Neymiş Hasankeyf sular altında kalacakmış, bir defa Hasankeyf'in tamamı sular altında kalmıyor. Zeynel Bey Türbesi sular altında kalacaktı, taşıyoruz. Bir de orada Artuklu Türklerinin eseri olan Artuklu Köprüsü var. Bu köprüyü tamamen bitirmişler, taşlarını almışlar, gecekondu yapmışlar. Hasankeyf üzerine biz Artuklu Köprüsü'nün benzerini yapacağız. Ayrıca su altında da onu koruyacağız. Bu da tarihe bir kayıt olarak geçecek."

Eroğlu, Zeynel Bey Türbesi dışında taşınacak diğer tarihi eserlerinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

(Benan Özben - Fatih Erdoğan /İHA