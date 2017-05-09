Bakan'dan 'yerli savaş uçağı' ve 'denizaltı' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ' İnşallah yakın gelecekte kendi savaş uçağını, yüksek irtifa hava ve füze savunma sistemlerini, kendi yerli denizaltısını üretmiş bir ülke konumuna geleceğiz' dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, " İnşallah yakın gelecekte kendi savaş uçağını, yüksek irtifa hava ve füze savunma sistemlerini, kendi yerli denizaltısını üretmiş bir ülke konumuna geleceğiz" dedi.

IDEF 2017, 13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Açılışa Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli ve yabancı firma temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, açılışta yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki yıllarda tüm dünyada savunma harcamalarında ciddi artışın olacağı dönemi yaşayacağız. Bu artış ülkelerin refah ve gelişmişliğinden çalarak değil, katkı sağlayacak şekilde olmasını arzu ediyoruz. Yani savunma harcamaları üretimi, istihdamı sağlayacak şekilde planlanmalı. Bazı ülkelerin sadece satıcı, bazılarının sadece alıcı rolünde olduğu bir sömürü düzeni alışkanlığından çıkılmalıdır. Bu anlayışın hayata geçmesi için ülkeler arası işbirliğinin artması, bilgi teknoloji paylaşımı ile ortak üretim gibi alanlara daha fazla yoğunlaşılması gerekmekte. Bazı ülkelerin süreli kazandığı, bazılarının sürekli kaybettiği bir düzen sürdürülebilir değildir. Herkes için kazan kazan formülü hayata geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.



"SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA EN GÜÇLÜ 10 ÜLKE ARASINA GİRME HEDEFİYLE İLERLİYORUZ"

Milli savunma sanayinde en güçlü 10 ülke arasına girebilmek için Türkiye'nini büyük başarılar elde ettiğini belirten Bakan Işık, yapılan çalışmaları anlattı.

Bakan Işık, "Türkiye yerli ve milli silahlarda donatılmış silahlarla ülkemizi, bölgemizi, dostlarımızı tehdit eden her türlü terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadele etmekte. Bu mücadelenin somut sonuçlarını almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda TSK'nın yerli ve milli imkanlar ile geliştirilmiş teknolojik silah ve ekipmanı kullanıyor olmasını da büyük payı vardır. Son 14 yılda savunma sanayi alanında büyük başarılara imza attık. Teknoloji üreten bir ülke konumuna yükseldik. Savunma sanayinde dışa bağımlılık oranını hızla azalttık. Bugün savunma sanayimiz küçük orta ve büyük ölçekli binlerce şirketimiz, ar-ge ve tasarım merkezlerimizle tam bir milli yapıya kavuşmuştur. Sektörümüz 60 binin üzerinde yüksek nitelikli istihdam oluşturmuştur. Savunma Sanayi sektörü yıllık cirosu 6 milyar dolar noktasına gelmiş, ihracatın 1 milyar 700 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Savunma Sanayii alanında en güçlü 10 ülke arasına girme hedefiyle ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE YAKIN GELECEKTE KENDİ YERLİ DENİZALTISINI ÜRETMİŞ BİR ÜLKE KONUMUNA GELECEK"

Sektör hedefleriyle ilgili bilgilere yer veren Bakan Fikri Işık, şunları söyledi: "Türkiye kritik teknolojiye sahip savunma sistemleri üretebilir, kendi atak helikopterini, kendi tankını, piyade tüfeği, insanız hava aracı uydusunu yapıyor. İnşallah yakın gelecekte kendi savaş uçağını, yüksek irtifa hava ve füze savunma sistemlerini, kendi yerli denizaltısını üretmiş bir ülke konumuna geleceğiz. Bunu yaparken uluslararası işbirliğine kapımızı açık tutuyoruz. Zira bu dünyada artık bir ülkenin kendi tüm güvenlik ve savunma ihtiyaçların kendi öz kaynakları ile karşılamasının mümkün olmadığını düşünüyoruz. İşte kazandığımızı bu bilgi ve birikimi dostlarımızın da istifadesine sunuyoruz. Sadece ürün satma peşinde değiliz. Ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Finansmana erişim problemi yaşayan dost ülkeler için de farklı projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu fuar vesilesi ile dost ve müttefik ülkelerle yeni anlaşmalar imzalayacağız."

(Alper Korkmaz / İHA)