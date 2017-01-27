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Bakan'dan terör mağdurlarına müjde
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Bakan'dan terör mağdurlarına müjde

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Sene sonuna kadar teröristlerin mağdur ettiği her vatandaşın evini, ki sayısı 30 bini aşıyor, alt yapısı ile üst yapısı ile verebilecek durumdayız' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Sene sonuna kadar teröristlerin mağdur ettiği her vatandaşın evini, ki sayısı 30 bini aşıyor, alt yapısı ile üst yapısı ile verebilecek durumdayız" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Şehircilik Şurası açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Özhaseki, bakanlık olarak 2023 vizyonunda ve 2071 tasavvuruna uygun şehircilik politikaları belirlemek, sorunlara çözüm üretmek amacı ile Şehircilik Şurası'nı toplamaya kara verdiklerini dile getirdi. Bakan Özhaseki, şura çalışmalarının yaklaşık 3 ay daha süreceğine değinerek, "Şehircilik Şurası'nın temasını 'Şehircilikte yeni vizyon' başlığı ile ifade ediyoruz. Çalışmalarımızı dört alanda sürdüreceğiz. 'Şehirlerimizde Kimlik; Planlama ve Tasarım', 'Kentsel Dönüşüm', 'Şehirleşme- Göç ve Uyum', son konu başlığımız ise 'Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü' olacak" diye konuştu.
Özhaseki, Şehircilik Şurası'nı oluşturan komisyonlarda alanında ehil bilim insanları, kamu kurumlarının uzmanları, belediyeler, kamu kuruluşlarından uzmanlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile meslek örgütlerinin mensuplarının olacağını kaydetti. "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak birçok alanda çalışmalar yürütüyor ve önemli yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz" diyen Bakan Özhaseki, yapılan çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:
"Türkiye düşmanlarının maşa olarak kullandığı terör örgütlerinin 'çukur siyaseti' ile tahrip ettiği şehirlerimizde bakanlığımız önemli çalışmalar yürütmektedir. Güvenlik güçlerimiz teröristlere dünyayı dar ederken, biz de kadim topraklarımızı sevgi ve kardeşlik ile ihya ediyoruz. Bu kapsamda başta Diyarbakır Sur olmak üzere Şırnak, Cizre, İdil, Silopi, Yüksekova ve Nusaybin'de çalışmalar başlattık. Sur'da evi yıkılan herkese bugün hazır ev verebilecek durumdayız. Silopi ve İdil'de 3 ay içerisinde herkesin evini teslim edebilecek durumdayız. Sene sonuna kadar teröristlerin mağdur ettiği her vatandaşın evini, ki sayısı 30 bini aşıyor, alt yapısı ile üst yapısı ile verebilecek durumdayız."

"5 MİLYON YAPIYI SAĞLAM GÖREBİLİRİZ"
Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüme ilişkin ise, "Ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Depremde de en çok riski sağlıksız yapılar oluşturuyor. Ortalama 20 milyon yapı stokumuz var. 5 milyon yapıyı sağlam görebiliriz. 2012 yılında kentsel dönüşüm başladı. Biran önce hızla şehirlerimizi depreme hazırlamamız gerekiyor" diye konuştu.
Özhaseki, bugün gelinen noktada dönüşüme uğrayan yapı sayısının ise 960 bin olduğunu kaydetti. 5 Şubat'ta Fikirtepe'de 15 adada temel atılacağını söyleyen Bakan Özhaseki, "Yıllardır kangren haline gelmiş 10 bin vatandaşımızın sorunlarını çözeceğiz" dedi.
Bakan Özhaseki, atık su arıtma tesislerinde yapılması öngörülen çalışmalara ilişkin ise 2023 yılına kadar yılda ortalama 150 tesis yaparak nüfusun yüzde 100'ünün atık suyunu, gerekse katı atıklarını bertaraf etmeyi hedeflediklerini söyledi.
(Benan Özben / İHA)


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