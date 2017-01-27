Bakan'dan sert açıklama: Yunanistan'la geri kabulün iptali dahil...
Antalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, darbecileri Türkiye'ye iade etmeyen Yunanistan'a tepki gösterdi.
Antalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, darbecileri Türkiye'ye iade etmeyen Yunanistan'a tepki gösterdi. Antalya'da TRT Habere açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerin iade edilmemesi yönündeki kararın ardından "Yunanistan ile aramızdaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız" dedi. Yunanistan Yüksek Mahkemesi dün, darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan ve Türkiye'nin iadesini talep ettiği 8 askeri iade etmeme yönünde karar almıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı ise dün 8 asker hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.
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