Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bakan'dan 'palm yağı' açıklaması
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bakan'dan 'palm yağı' açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'de palm yağı kullanılan ürünler konusunda bilimsel bir çalışma yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'de palm yağı kullanılan ürünler konusunda bilimsel bir çalışma yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.
Palm yağının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunduğuna yönelik yapılan çeşitli haberler üzerine yazılı bir açıklama yapan Bakan Çelik, Türkiye'de palm yağına ilişkin mevzuatın Türk Gıda Kodeksi - Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği ile belirlendiğini, tebliğin ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar ve veriler ışığında hazırlandığını açıkladı. Bakan Çelik, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Söz konusu tebliğde palm yağının taşıması gereken fiziksel ve kimyasal özellikler yer almaktadır. Bakanlığımızca bu konuda her türlü kontroller yapılmaktadır. Palm yağı bütün dünyada gıda sanayiinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA) palm yağının kullanmasının yasaklanması yönünde bir görüşü bulunmamaktadır. Dünyada beslenme ve sağlık alanındaki tüm gelişmeleri, risk değerlendirme çalışmalarını ve ülkelerin uygulamalarını titizlikle takip etmekteyiz. Dünyada palm yağının gıdalarda kullanımına yasaklama getiren bir ülke bulunmamaktadır. Ülkemizde bu konuda yapılan bilimsel çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Özellikle bazı ürünler ile ilgili basında yer alan haberler üzerine ülkemizde palm yağı kullanılan ürünler konusunda bilimsel bir çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. Yapılacak çalışmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak ve bilimsel veriler ışığında gerekli idari tedbirler alınacaktır. Gıda konusunda tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak temel amaçlarımız arasındadır. Bu konudaki her türlü endişe ve hassasiyetleri dikkate alarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz."
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bandırmaspor: 2 - Samsunspor: 0
Bakan'dan 'palm yağı' açıklaması
İşçi fabrikayı ateşe verdi, ortaklar ağladı
Hülya Avşar'ın teyzesinin evi sular altında
Isınmak için girdiği tekneyi yaktı
Hidrojenle çalışan otomobilin motoru jantında
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Otomobil durağa daldı ölü ve yaralılar var
Otomobil durağa daldı ölü ve yaralılar var
MHP'li Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi intihar etti!
MHP'li Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi intihar etti!
Konya'da Sabri'nin gecesi!! 1-0
Konya'da Sabri'nin gecesi!! 1-0
Hülya Sancaklı'nın durumu hakkında hastaneden açıklama
Hülya Sancaklı'nın durumu hakkında hastaneden açıklama
MSB'den emekli subay ve astsubaylara görev
MSB'den emekli subay ve astsubaylara görev
ABD'li Cumhuriyetçi politikacıdan FETÖ uyarısı
ABD'li Cumhuriyetçi politikacıdan FETÖ uyarısı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bandırmaspor: 2 - Samsunspor: 0
Bandırmaspor: 2 - Samsunspor: 0
Bakan'dan 'palm yağı' açıklaması
Bakan'dan 'palm yağı' açıklaması
İşçi fabrikayı ateşe verdi, ortaklar ağladı
İşçi fabrikayı ateşe verdi, ortaklar ağladı
Hülya Avşar'ın teyzesinin evi sular altında
Hülya Avşar'ın teyzesinin evi sular altında
Isınmak için girdiği tekneyi yaktı
Isınmak için girdiği tekneyi yaktı
Hidrojenle çalışan otomobilin motoru jantında
Hidrojenle çalışan otomobilin motoru jantında
Osmanlıspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Osmanlıspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Fransa: Barışa ilerlemenin tek yolu iki devletli çözüm
Fransa: Barışa ilerlemenin tek yolu iki devletli çözüm
'Kuduz' alarmı verildi
'Kuduz' alarmı verildi
Çöken binanın altında can veren minik Mehmet'e veda
Çöken binanın altında can veren minik Mehmet'e veda
Alanya'da denize sıfır kartopu savaşı
Alanya'da denize sıfır kartopu savaşı
İdlib'de sivillere yönelik hava saldırısı
İdlib'de sivillere yönelik hava saldırısı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English