15.01.2017 15:14 Bakan'dan 'palm yağı' açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'de palm yağı kullanılan ürünler konusunda bilimsel bir çalışma yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'de palm yağı kullanılan ürünler konusunda bilimsel bir çalışma yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Palm yağının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunduğuna yönelik yapılan çeşitli haberler üzerine yazılı bir açıklama yapan Bakan Çelik, Türkiye'de palm yağına ilişkin mevzuatın Türk Gıda Kodeksi - Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği ile belirlendiğini, tebliğin ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar ve veriler ışığında hazırlandığını açıkladı. Bakan Çelik, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu tebliğde palm yağının taşıması gereken fiziksel ve kimyasal özellikler yer almaktadır. Bakanlığımızca bu konuda her türlü kontroller yapılmaktadır. Palm yağı bütün dünyada gıda sanayiinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA) palm yağının kullanmasının yasaklanması yönünde bir görüşü bulunmamaktadır. Dünyada beslenme ve sağlık alanındaki tüm gelişmeleri, risk değerlendirme çalışmalarını ve ülkelerin uygulamalarını titizlikle takip etmekteyiz. Dünyada palm yağının gıdalarda kullanımına yasaklama getiren bir ülke bulunmamaktadır. Ülkemizde bu konuda yapılan bilimsel çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Özellikle bazı ürünler ile ilgili basında yer alan haberler üzerine ülkemizde palm yağı kullanılan ürünler konusunda bilimsel bir çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. Yapılacak çalışmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak ve bilimsel veriler ışığında gerekli idari tedbirler alınacaktır. Gıda konusunda tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak temel amaçlarımız arasındadır. Bu konudaki her türlü endişe ve hassasiyetleri dikkate alarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz."



