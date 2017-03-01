Bakan'dan 'Karargah Rahatsız' manşetine tepki

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 'Karargah Rahatsız' manşetine tepki gösterdi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 'Karargah Rahatsız' manşetine tepki gösterdi.

Bakan Veysel Eroğlu, çeşitli temel atma ve açılış törenlerine katılmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Eroğlu burada ilk olarak İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı törenine katıldı. Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Eroğlu, bir gazetecinin 'Karargah Rahatsız' manşeti ile ilgili düşüncelerini sorması üzerine şu yanıtı verdi:

"Burada milletimiz memnun kahraman ordumuz özellikle biliyorsunuz bu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişiminden sonra büyük bir harekat yaptı. Hiç kimsenin beklemediği Fırat Kalkanı Harekatı, biz kahraman ordumuzla gurur duyuyoruz. Onları siyasi mecraya çekmek vatan hainliğidir. Bunu asla tasvip etmiyoruz. Ordu vazifesini yapıyor. Kendi savunmasıyla meşgul ve gerçekten Fırat Kalkanıyla kahramanlığı ve bilhassa teröristlere karşı Türkiye'de, Kuzey Irak'ta gösterdi muhteşem başarılar gerek emniyet güçlerimizin gerek askerlerimizin gösterdiği kahramanlık da gerçekten muhteşem. Şu an da bütün dağlar teröristlerden temizleniyor. Eksi 25-30-40 derecede şu anda ordumuz ve özel harekat, özel kuvvetler, polisimiz emniyet teşkilatımız oralarda operasyon yapıyor. Hala şimdiye kadar hiç olmamış bir şey. Dolaysıyla bundan rahatsız olanlar karargah değil, tamamen Hürriyet'in mutfağı diyeceğim. Ona karargah demiyorum, mutfağı kendilerine çekin düzen versinler. O günler geride kaldı geçmişte yapılırdı efendim bir üst düzey subay şöyle söyledi 'kim, nasıl söyledi, nerede?' bunlar gerçekten çok yanlış işlerdir, basın ahlakına yakışmayan hareketlerdir. Bunu son derece ayıplıyorum."



"TÜRKİYE'DE SU AÇISINDAN BİR SIKINTI YOK"

Sorular üzerine hava durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, 3 Martta Ege, Marmara bölgesi ve Batı Akdeniz'den yağışların doğuya doğru kayacağını söyledi. Havaların ısınacağı müjdesini de veren Bakan Eroğlu, "Özellikle bugün Çukurova bölgesi Kahramanmaraş tarafında bir yağış var. Yarında Ege'den başlayarak özellikle Türkiye'nin batısında ve Güneydoğu Anadolu'da özellikle perşembe günü bir yağış bekliyoruz. Cuma günü bu yağışlar Allah nasip ederse 3 Mart ta tüm Türkiye'nin doğusuna Ege, Marmara bölgesi ve Batı Akdeniz'den yağışlar doğuya doğru kayacak. Daha sonra Cumartesi günü Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Batı Karadeniz'de yağışlar devam edecek. Daha sonra yağışlar Türkiye'yi terk ediyor. Pazar, Pazartesi ve Salı günüde yağış yok havalar ısınıyor. Kar yağışları iyiydi hatta Konya ovasına çok büyük miktarda kar yağışı oldu. Yer altı suları beslendi. Bu bakımdan Türkiye'de su açısından bir sıkıntı yok Allah'a şükür yok. Şimdiye kadar da böyle bir sıkıntı yaşatmadık" diye konuştu.



"TRUMP VE HÜKÜMET DE BUNUN NE KADAR HAİN OLDUĞUNU ANLAMIŞ DURUMDA"

Son olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den, Kanada'ya kaçacağı yönündeki sorulara değinen Bakan Eroğlu, Gülen'in iadesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Eroğlu, "Son dosyalar gönderildi. Sayın Bekir Bozdağ'ın tekrar ABD'ye gitmesi planlanıyor. Trump ve hükümet de bunun ne kadar hain olduğunu anlamış durumda. Herhalde ABD hükümeti Kanada'ya kaçırılmaz ise iadesi beklenebilir diye düşünüyoruz" dedi.

