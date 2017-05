Bakan'dan İzmir'e müjde

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir'e hem köprü hem de batırma tüp geçit yapacaklarını belirterek, 'Bunları birbiriyle birleştirerek İzmir'in trafiğini ring haline getireceğiz' dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ATO Congresium'da gerçekleştirilen 2. Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı'na katıldı. Fuarın açılışında konuşan Bakan Arslan, "Fuar görsel olarak köprü alanında, viyadük alanında ve tünelcilik alanında neler yaptığımızı görmek, bilgi birikimini ve tecrübelerimizi görsel olarak birbirimizle paylaşmaya yarıyor" diye konuştu.

Fuarın aynı zamanda yapılacak oturumlar ve konferanslarla, teorik olarak da bu birikimleri paylaşmayı ve Türkiye'nin katettiği önemli mesafelerin üzerine yeni şeyler koyarak, bu sayede ileriye yürümesini sağlayacağına inandığını belirten Bakan Arslan, şunları söyledi:

"Bu işin üç ayağı var; akademisyenler var, kamuda bürokrasi var ve sektörde de bu işi gerçekleştirenler var. Her biri birbirinin tamamlayıcısı. Hiçbirinin tek başına bir anlamı yok. Burada kamu ve özel sektör iş birliğini çok önemsiyoruz. Bunun bilincinde olarak son 14 yılda çok mesafe aldık. Bu mesafeyi alırken buna inanan ve ülkenin büyümesi, ilerlemesi ve gelişmesi için altyapı projelerinin olmazsa olmaz olduğunu gören ve destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve onların çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Meclisimize ne zaman bir konuyu götürsek değerli vekillerimiz her zaman verdikleri destekle yolumuzu açıyorlar."



"BAKANLIK DÜNYA GENELİNDE GURUR VERİCİ BAŞARILARA İMZA ATTI"

Bu bilinçle son 14 yılda 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yolu 25 bin 350 kilometreye çıkardıklarını ve bu rakamın her gün artarak değiştiğini ifade eden Bakan Arslan, "Sıcak asfaltı da önemsiyoruz ve 8 bin kilometreden 21 bin 500 kilometrenin üzerine çıkarttık. Ayrıca bu ülke 80 yılda 50 kilometre tünel yapmış ve Bolu Dağı Tüneli'nden 17 yılda çıkabilmişken bizler 300 kilometre tünel koyduk. Bugün itibariyle ülkemizde 350 kilometre tünel var. Bu sene bitirmeyi hedeflediğimiz de yine 60 kilometre tünel var. Ovit Tüneli sadece Erzurum ve Rize'yi birbirine bağlamıyor, ülkemizin güneyini İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan hayatı kolaylaştıran, ticaretin yolunu açan bir projedir. Türkiye'nin her yerine tüneller yapılıyor. Marmaray ve batırma tüp tüneller dünya çapında gururumuz olduğu gibi iki kıtayı denizin altından demir yoluyla bağlayan dünyanın ilklerinden biri oldu. 200 milyona yakın insanımız bunları kullanır hale geldi. Ondan sonra ise Avrasya tüneli var, denizin 106 metre altından giden ve dünyanın en derin çift katlı delme tünelidir. Bunlar tünelcilik anlamında gösterdiğimiz başarıdır. Şimdi inşallah İzmir'de de 'İzmir Körfez Geçidi'ni yapacağız. Orada hem köprü yapacağız hem de batırma tüp yapacağız ve bunları birbiriyle birleştirerek İzmir'in trafiğini de ring haline getireceğiz. Sadece tünel değil köprüler de yapıyoruz, Osmangazi Köprüsü ayak açıklığı ile dünyanın 4'üncü en büyük köprüsü. Çanakkale'de de '1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımına başladık, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıldönümünde hizmet verecek, dünyanın en büyük ayak açıklığı olan köprüsünü de yapmış olacağız. Şu ana kadar yaptığımız köprü sayısı 2 bin 150 adet, onardığımız köprü sayısı ise 897 adet. Ulaştırma Bakanlığı olarak ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında 14 yılda yaptığımız yatırım 340 milyar TL'dir. Ülkenin ticareti ve ekonomisinin büyüyebilmesi için şehirleri birbirine bağlamanın önemini bilip her alanda yatırımlar yaptık ve bu yatırımlara devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Arslan'ın konuşmasının ardından kurdele kesimi gerçekleştirilerek, toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Ardından fuardaki stantları ziyaret eden Arslan, stant sahipleriyle sohbet etti.

