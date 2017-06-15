Bakan'dan CHP'nin yürüyüşüyle ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP'nin başlattığı yürüyüşe ilişkin, 'Hukukun verdiği bir karara karşı bir farklı mücadele. Ben, bunu CHP'nin kendi takdiri ve kararı olarak görüyorum ve daha fazla bir cümle söyleme hakkını kendimde görmüyorum' değerlendirmelerinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP'nin başlattığı yürüyüşe ilişkin, "Hukukun verdiği bir karara karşı bir farklı mücadele. Ben, bunu CHP'nin kendi takdiri ve kararı olarak görüyorum ve daha fazla bir cümle söyleme hakkını kendimde görmüyorum" değerlendirmelerinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türk Metal Sendikası Metal Çocuk Kulübü 17. Çocuk Meclisi Toplantısı'na katıldı. Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Müezzinoğlu, bir gazetecinin "CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından sonra içinde Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu bir grup İstanbul'a yürüyecek, bu konuyu nasıl değerlendireceksiniz?" sorusu üzerine, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi takdirleri. Yani hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları anlamında ülkemizin daha iyiye gitmesi hep birlikte ortak bakış açımız. Bu anlamda onların değerlendirmesi, hukukun verdiği bir karara karşı bir farklı mücadele. Ben, CHP'nin kendi takdiri ve kararı olarak görüyorum ve daha fazla bir cümle söyleme hakkını kendimde görmüyorum" cevabını verdi.



"EYLEM PLANINI EN GEÇ 15-20 GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Bakan Müezzinoğlu, Mart ayı işsizlik rakamlarının açıklanmasına ilişkin de, "Bu sonucu bekliyorduk ve bundan sonraki sonuçları da bekliyoruz. Bir defa bu ülkeye, bu millete güvenenler asla kaybetmedi. Biz bu millete, bu milletin çalışanına da insanına da yatırımcısına da girişimcisine de güveniyoruz ve güvendik. Bu çerçevede 2017'nin Şubat ayında istihdam seferberliğini başlattık ve 'hedef 1.5 milyon istihdam' dedik. Milyonlarca kez teşekkür ediyoruz. Çalışmak isteyen kardeşlerimizin milyonla ifade edilen bir bölümüne istihdam sağladık. Yine işverenlerimize teşekkür ediyoruz, milyonla ifade edilen insanımıza istihdam alanı oluşturdular. Dolayısıyla, planlı bir şekilde işsizlik oranlarının da yıl sonunda tek haneli rakama düşeceğini zaten başından beri söylüyoruz. Bu ay itibarıyla 0,9 ki biz yaklaşık 1 puan civarında bir düşme bekliyorduk. Bugün için 11,7, gelecek ay yine 0,9-1 civarında düşme bekliyoruz. İnşallah, o da bizi yanıltmayacak ama yıl sonu itibarıyla işsizlikte tek haneli rakamları yakalayacağız. Ülkemiz gerek üretimiyle gerek istihdamıyla gerek dünyayla rekabetiyle hak ettiği o başarılı noktayı yakalayacak. Ben yine söylüyorum bu millete güvenen asla kaybetmedi kaybetmeyecek. Bu ülkenin geleceği, kesinlikle bugünden daha güzel olacak. Tek şeye ihtiyacımız var; birlik ve beraberlik. Birlikte büyük bir milletiz ve birlikte büyük hedeflerimiz var. İnşallah önümüzdeki süreçte de gençler hazırlansın. Çünkü, genç işsizlik oranı da yine bugün açıklanan rakamlara baktığımızda yüzde 21'lerde. Orada da rakamı çok hızla 15'lere doğru bir hedefi gündemimize aldık. Eylem planını en geç 15-20 gün içerisinde açıklayacağız. Bir defa gençler ülkenin üretiminde de istihdamında da ülkeye katkı sağlamak anlamında da kendilerini nitelikli bir şekilde geleceğe taşımak anlamında da güçlü bir şekilde hem kendi kaderlerine hem ailelerinin ve sevdiklerinin kaderlerine hem de bu ülkenin ve bu milletin kaderine daha güçlü sahip çıkmalarını istiyoruz. İnşallah kadınıyla genciyle güçlü ve yeni genç istihdam, kadın istihdam ve engelli istihdam eylem planını da inşallah 10-15 gün içinde, bayram sonunda açıklayacağız" ifadelerini kullandı.



"SANKİ AK PARTİ VEYA ÇALIŞMA BAKANI KENDİSİ İÇİN BİR YASA TASARI DÜZENLİYORMUŞ GİBİ BİR HAVA OLUŞTURULUYOR"

Kıdem tazminatına ilişkin bazı sendikaların "Bize iletilen hiçbir taslak yok" eleştirileriyle ilgili ise Bakan Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Doğru, tabii önce kendi kendimize çalışacağız. Mutfaktaki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra sosyal paydaşlarımızla bunu değerlendireceğiz. Şayet sosyal paydaşlarımız bugün kamuoyuna yansıyan boyutuyla sanki AK Parti veya Çalışma Bakanı kendisi için bir yasa tasarı düzenliyormuş gibi bir hava oluşturuyor. Onların geleceğe ait beklentileri veya arzuları bu yönde bir düzenleme değilse ben şahsen kendi şahsım veya bakanlık için bir yasal düzenleme değil tam aksine çalışanın hak ve hukukunu koruyan ve gelecekte bu anlamda çalışanın alın terini güvenceye alan bir yasa tasarısının çalışmalarını henüz olgunlaştırmadık. Olgunlaştırdığımız an paydaşlarımızla görüşeceğiz."

(Goncagül Özcan - Burak Altun / İHA)