Bakan CHP'nin iddiasına cevap verdi: Yalan !

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP'den gelen 'Milletvekili seçilme yaşı 18'e düşerse kendi çocuklarını 2 yılda emekli edecekler' iddiasına, 'Yalan söylüyorlar. 2 yılda emekli olmak diye bir şey yok. Milletvekili arkadaşlar bile yaşa takılıyor' diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP'den gelen "Milletvekili seçilme yaşı 18'e düşerse kendi çocuklarını 2 yılda emekli edecekler" iddiasına, "Yalan söylüyorlar. 2 yılda emekli olmak diye bir şey yok. Milletvekili arkadaşlar bile yaşa takılıyor" diye konuştu.

AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Müezzinoğlu, burada partilileriyle buluştu. AK Parti'nin kuruluş değerlerini anlatan Müezzinoğlu, "AK Parti milletin partisidir. Biz AK Parti kadroları olarak yalnız AK Parti'lilerin değil, 80 milyon insanımızın yarınlarını bugünden daha iyi yapma sorumluluğu olan, millete bu şekilde söz vermiş bir siyasi anlayışın mensuplarıyız ve temel felsefemiz, 'milletin ortak değerleri ve ortak aklıyla siyaset yapacak ve milletimizin ortak hedeflerimizin öncülüğünü yapacağız' dedik. O gün bugün milletimizin ortak değerleriyle yürüyen, ortak hayallerinin öncülüğünü yapan bir yolculukla 2001'den 2002 iktidar döneminden bugünlere geldik" diye konuştu.

Sermayeye, medyaya ve güç odaklarını sırtını yaslamadıklarını da söyleyen Müezzinoğlu, geçmişten bugüne başörtü, siyasi yasaklar, parti kapatma tehditleri gibi sorunlarla mücadele ettiklerini aktardı. Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin artık eskisi gibi olmadığını vurgulayan Müezzinoğlu, "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor bundan sonra millet ne istiyorsa o olacak. Son virajındayız. İpin ucu vesayet odaklarında, güç odaklarında değil, ipin ucu artık milletin elinde olacak ve ilk defa artık millet adına, milli irade adına güçlü bir sistemi inşallah 16 nisan akşamı hep birlikte sandıklardan güçlü evetlerle gerçekleştireceğiz. Adana teşkilatı buna gördüğüm kadarıyla hazır" diye konuştu.



"GÜÇLÜ BİR SİSTEMİN DÖNÜŞÜMÜNÜ YAPIYORUZ"

Referanduma gidiş süreci hakkında konuşan Müezzinoğlu, sistem değişikliği ihtiyacını şöyle anlattı:

"Şehir, otobanlar, tüp geçitler, Marmaraylar ve dünyayla rekabet eden bir Türkiye'yi son 14 yılda biz başardık ama geldiğimiz durumdan memnun olmayan yine biziz. Bu ülkenin yarınlarını 2023'te çok daha iyi noktaya, 80 milyon insanı dünyanın en gelişmiş ülkelerinin insanı çıtasına yükseltmek lazım. Bunun için de merkeze milleti alan. Yetkiyi milletten alan, bu yetkiyi millet adına kullanan ve millete de hesap veren şeffaf net güçlü bir sistemin dönüşümünü yapıyoruz. Kimin eli kimin cebinde bir sistem bedelini millete ödetiyor. Millet bedel ödedi tuzak kuranlar sefa sürdü. Bundan sonra millet sefa sürecek, yalan söyleyenler dedikodu yapanlar, iftira edenler hortumlayanlar bedeli ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Son dönemde dedikodu yapan, yalan söyleyenler olduğunu söyleyen Müezzinoğlu, onların imkanlarını kaybedecekleri için bu davranışlarda bulunduğuna dikkat çekti. Milliyetçi Hareket Parti (MHP) işbirliğiyle referanduma hazırlandıklarını kaydeden Müezzinoğlu, MHP'ye teşekkür ederken, Cumhuriyet Halk Partisi'ne tepki gösterdi. Referandum sürecinden önce parlamenter sisteme yönelik CHP'den teklif istediklerini ancak yanıt vermediklerini anlatan Müezzinoğlu, şimdi ise sistemi engellemeye çalıştıklarını bildirdi.



"YALAN SÖYLEYENİ ELİMİZİN TERSİYLE İTECEĞİZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Artık milletin hakemliğine gidiyoruz" sözlerini hatırlatan Müezzinoğlu, "E günaydın beyefendi" şeklinde konuştu. Milletin iradesi dışında güç odaklarına bugüne kadar hakemlik yaptırıldığını ifade eden Müezzinoğlu, başörtünün kalkması için Anayasa Mahkemsi'ne yapılan başvuruları örnek gösterdi. CHP'li, MHP'li, HDP'li herkesin kapısını çalıp kampanyayı yürüteceklerini aktaran Müezzinoğlu, CHP'nin laiklik ve Atatürkçülük elden gidiyor diye vatandaşlara yalan söylemesine tepki gösterdi. Müezzinoğlu şöyle devam etti:

"Yalan söyleyenleri elimizin tersiyle iteceğiz. Bazen canımı acıtıyor göz göre göre yalan söylüyor. 'Cumhuriyetin kurucusuyuz' diyorlar ama nerede o kurucu irade nerede bugünkü CHP yönetim anlayışı? 30 yıldır hep milleti korkutarak siyaset yapıyor. Cumhuriyet elden gidiyor diye milleti korkutuyorlar. Laiklik elden gidiyor, Atatürkçülük elden gidiyor, zannediyorlar ki bu millet korkak. Ya bu millet korkak değil bu millet cesur. 1919'u unuttuysan 15 Temmuz'u gör yahu. Bu milletin nasıl cesur olduğunu kadını erkeği genciyle tankların önünde nasıl canı kanı pahasına nasıl mücadele verdiğini gör. 249 şehit, 2 bin 20 gazi ve bu milleti cumhuriyet elden gidiyor diyerek korkutamazsın. Tam aksine biz diyoruz, güçlü bir cumhur, güçlü bir cumhuriyet. Cumhur güçlü olmadan cumhuriyet güçlü olmaz. Bunları birlikte geliştiren, dünyayla rekabet ettiren bir yolculuğu yapmamız lazım. Laiklik bu salonda ta kendisi var. herkes inancını özgürce yaşayabilmek ve güvenini duyabilmek esasında sorumluluğudur. Atatürk'ün gölgesine yan gelip de yatıyorlar. Atatürkçülük elden gidiyor diye bir nara atıyorlar ve CHP'yi yüzde 20-25'lere tıkamışlar, dünya nereye gidiyor, gençlerin geleceği ne olacak öyle dertleri yok. Uyu babam uyu. Tüm bu süreçler bitecek bundan sonra."



"MİLLETVEKİLLERİ DE YAŞA TAKILIYOR"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Milletvekili seçilme yaşı 18'e düşerse, kendi çocuklarını 2 senede milletvekili emeklisi edecekler" sözlerine tepki gösteren Bakan Müezzinoğlu, "Yalan söylüyorlar. Bakanlığı da milletvekilliğini de hepsini bırakıyorum. 2 yılda emekli olmak diye bir şey yok. Yalan söyleme, milleti kandırma. Millete akılsız diyerek millete hakaret etme. Milletin aklıyla alay edecek bir tavra mümkün değil. 2 yılda çocuklarını milletvekili emeklisi yapacaklar diyor. Arkadaşlar bugün bazen emekli kardeşlerim bana geliyor, yaşa takılanlar ne olacak diyor. Milletvekili arkadaşlar da yaşa takılıyor. Vatandaşlarım takılıyorsa o da takılacak. 56 ise 56'yı bekleyecek. 57 ise 57'yi bekleyecek. Vatandaşlarımızla ilgili bir düzenleme yaparsak ancak istifade edebilecek. Türkiye'de bunun örneği de yok. Ama buna rağmen bile bile ne diyeyim? Yalan söylüyor" dedi.



"ONLAR ESKİ TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR"

Bazı Avrupa ülkelerinde seçim kampanyalarının yasaklanmasına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Müezzinoğlu, "Avrupa'daki dostluk ilişkilerimiz güçlü olan ülkeler. Son 3-4 yıldır Türkiye'nin 2023 hedeflerinden rahatsızlık duyuyorlar. İstikrarlı bir ülke olmasından her geçen gün büyüyen güçlenen ülke olmasından, bölgesinde güçlü bir ülke olmasından rahatsız oluyorlar. 3-4 yıldır ekonomik, hukuksal anlamda, sisteme yapılan müdahalelere destek olmak anlamında gezi olaylarından bu yana ya organize ediyorlar ya organize edenlere yardımcı oluyorlar, niye? Onlar da Türkiye eski Türkiye olsun istiyorlar. İkide bir onların kapısına ceset ilikleyip giden bir ülke. Siz ne derseniz biz yaparız diyen bir Türkiye. IMF'de borç dilenen bir ülke. Sizinle rekabet edeceğim diyen bir Türkiye değil. Dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde olacağım diyen bir ülke değil. Marmara'ya, bölgenin en büyük havalimanını yapacağım diyen Türkiye değil onlar eski Türkiye istiyor. Siyasi çalışmalarla yapmıyorlar. 2-3 yıldır birçok boyutuyla yapıyorlar. Terör örgütüne destek boyutuyla da yapıyorlar. FETÖ'cü hakimlerin kaçakların çoğu bu ülkelerde misafir ediliyor. Bize oralarda bakanlarımıza konuşma hakkını engelleyenler FETÖ'den kaçanlar bu ülkenin hukukundan kaçanlar oralarda elini kolunu sallayarak geziyorlar. Tüm bunlar milletin gözünden kaçmıyor ama bunları görüyor milletimiz de. Ya Almanya ile aramız eskisi gibi olsun mu diyeceğiz yoksa o büyük hedefimizden vazgeçmiyoruz, Almanya, İngiltere, Fransa ne diyorsa desin kardeşim. Bir hedefi var ekonomisini de büyütecek dünya rekabetini de yapacak 80 milyon insanın hak hukukunu koruyan milleti merkeze alan bir yönetim. Bizim sorumluluğumuz bu, borcumuz da bu. Rahatsızlığını nasıl izah ederlerse etsinler bu tablo demokrasiyim diyen güçlüyüm diyen Almanya'yı küçültmüştür. Dünya gözünde küçültmüştür ve Türkiye'den korkan, Türkiye'nin bir bakanından korkan bir anlayış çok demokrat falan da olmadığını görüyoruz ama yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

