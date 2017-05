Bakan Çelik'ten yüksek domates fiyatı açıklaması

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, domatesin tarlada 2 TL'yken pazarda 8 TL olmasını eleştirerek, 'Burada sorun alanı çiftçi değil, sorun alanı pazara kadar giderken, yaşanan sorunlardır, zincirdir, oradaki yanlış halkaları kestiğiniz an çiftçide tüketici de mutlu olacaktır. Gıda Komitemiz bununla meşgul' dedi.

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, domatesin tarlada 2 TL'yken pazarda 8 TL olmasını eleştirerek, "Burada sorun alanı çiftçi değil, sorun alanı pazara kadar giderken, yaşanan sorunlardır, zincirdir, oradaki yanlış halkaları kestiğiniz an çiftçide tüketici de mutlu olacaktır. Gıda Komitemiz bununla meşgul" dedi.

Bakan Çelik, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun 'Antalya Expo Kongre Merkezi'nde düzenlediği '10'uncu Yılımızda Kırsal Kalkınma Buluşması' isimli etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuşan Bakan Çelik, EXPO 2016 Antalya Sergi Alanı'nın her şeye rağmen 57 ülke açılışına katıldığını ve yerli yabancı 5 milyon kişinin ziyaret ettiğini aktardı.

EXPO'nun 1 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla açıldığını ve 6 ay hizmet verdiğini aktaran Çelik, 57 ülkenin katıldığı fuarı her türlü olumsuzluğa rağmen yerli yabancı 5 milyon kişinin ziyaret ettiğini kaydetti.

EXPO'nun faaliyete geçmesi Antalya'ya birçok hizmetin gelmesine vesile olduğunu dile getiren Bakan Çelik, " Antalya'ya değer katan bu cazibe merkezinin gelecekte de kente hizmet sunma konusundaki çalışmalarımızı hem valimiz hem milletvekillerimizle hem belediye başkanlarımızla değerlendiriyoruz. İnşallah bu sezon hizmetinizde olacak, diliyorum ki yeni sahibiyle birlikte canlılığı ve aktivitesi güzel bir noktaya taşınmış olacak" diye konuştu.



"15 YIL İÇİNDE 700 MİLYON İNSAN HAREKET HALİNDE OLACAK"

EXPO'un amacının doğaya, tarıma, doğaya karşı farkındalık oluşturmak olduğunun altını çizen Bakan Çelik, "Her gün tabiat, çevresiyle suyuyla, toprağıyla büyük bir tahribatla karşı karşıya. Su, çevre, tabiat tahrip oluyor. Doğanın tahribatı aslında tarımın tahribatı, soframıza gelen ürünlerin tahribatı aslında insanın tahribatıdır. İnsan kendisini tahrip edecek, kendisini olmadık, özellikle sağlık başta olmak üzere sıkıntılara sokacak bir tahribatı kendi eliyle gerçekleştiriyor. Bu tahribat çalışmaları savaşları, dengesizlikleri, açlığı, sefaleti de beraberinde getiriyor. Bugün dünyada 15 yıl içinde 700 milyon insanın bulundukları ülkeleri şehirleri terk edeceği daha rahat yaşayabileceği bir ortama göç etmek için yerlerinden hareket edeceği ifade ediliyor. Yani 2030 yılına geldiğimiz zaman 700 milyon insan hareket halinde olacak. Bugün 10 milyon Suriyelinin derdine deva olmayan dünyanın, yakın gelecekte kuraklıktan, açlıktan, gıdaya erişememekten bindir türlü adaletsizlik ve dengesizlikten dolayı yerinden yurdundan olup, refah seviyesi yüksek olan yerlere akın etmesi halinde Suriye'ye baş edemeyenlerin 700 milyonla nasıl baş edeceğini hepimizin iyi düşünmesi gerekir" diye konuştu



"GELECEKTE GIDA SAVAŞI OLACAK"

Bu gidişatın doğaya, tarım arazilerine, tarıma karşı yanlış bakış ve yönelişlerin faturasının bugün ağır yarın çok daha ağır olacağını vurgulayan Bakan Faruk Çelik, "Bizleri gıda savaşları bekliyor. 39 ülkede gıdaya erişilemiyor. 80 ülkede suya erişimde sıkıntı var. Problem, en kıymetli meslek bana nedir? Diye soruyorlar. Yeminle söylüyorum, bugünde, dünde gelecekte de çiftçiliktir, tarımdır. İlk insan çiftçi, unutmayın son insanda çiftçi olacak. Çiftçi olmazsa sofraya gelecek bir şey yok demektir. Onun için FAO'nun araştırmasına göre 2050 yılına kadar şuanda ürettiklerimizin yüzde 60 fazlasını üretmezsek dünyadaki açık ve yoksulluk çok daha zirve noktaya çıkacak. Artık dünyayı yönetmek mümkün olmayacak. 30 yıl için mevcut üretimden dünyanın yüzde 60 fazlasını üretmesi gerekiyor. Sürekli tarım arazilerinin küçüldüğü bir dünyada ülkemizde ve diğer ülkelerde nasıl yüzde 60 verimi arttıracaksınız. Mümkün mü bu. Gelecekte petrol savaşları yok, gelecekte gıdaya erişim savaşlarının yaşanacağını söylemek kahinlik değildir" ifadelerine yer verdi.



"40 MİLYON TURİSTE DE GIDA TEMİNİ"

Türkiye'nin tarımsal üretimde iyi bir noktada olduğunu kaydeden Çelik, "Sebze meyve hepsi yüzde 100'ün üzerindeyiz. Kendi kendine yetebilirliğimiz var.Tarım ürünleri açısından zengin bir çeşitlilik var. Çiftçi kardeşlerim, üreticiler, tarım sektörü temsilcileri bunun yanında sorunlarımız da var. Sorunlarımız 40 milyon turistten bahsediyoruz. 80 milyon vatandaşımızın sofrasına aşı koyacağız ama 40 milyonda turist var. Sığınmacılar var. Onların ekmeğini de biz veriyoruz. Afrika açlık var. Somali'de 5 milyon kişi ekmeğe ulaşamıyor. Orda insanlar açken, dünyada 1.3 milyar ton gıda israf edilirken, bizim medeniyetimiz bu dramı izleme müsaade etmez" diye konuştu.



"MİLLİ PROJE"

Milli Tarım Projesi'ni yürürlüğe koyduklarını dile getiren Bakan Çelik, "1 karış dahi toprağın zayi olmadığı projeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu yılda 103 milyar lira tarımsal destek vermişiz 15 yılda. Bu artarak devam ediyor. Bakanlığımız bünyesindeki kırsal kalkınma ile kırsaldaki yatırımlar için 3.2 milyar lira destek verdik. 11 bin proje, 3 milyar 150 bin TL hibe, 1.2 milyar vergileyen, desteklerimizi geçtiğimiz dönemlerde çiftçilerimize verdik. Toplamda 7 milyarlık yatırım oldu, toplamda 60 bin istihdam oldu. Burada suistimali düşünmeyin, sağlıklı şekilde projeleri gerçekleştirin. TKDK bünyesinde 200 kişini istihdamını da gerçekleştireceğiz. Tarım kalkınmadan ülkenin kalkınması mümkün değildir kırsalda kalkınma olmadan tarımın kalkınması mümkün değildir. Kent nüfusu artıyor, kırsal boşalıyor. Bu nüfusun azalması insanların doğdukları yerde doymamasını ortaya çıkarıyor. Amacımız insanların doğdukları yerde doymasını sağlamaktır. Bu fonları bu kapsamda kullanıyoruz. Bütün arazilerin üretim için seferber edeceğiz." ifadelerine yer verdi.



DOMATES FİYATI AÇIKLAMASI

Son günlerde bir tartışmanın olduğunu dile getiren Bakan Faruk Çelik, "Neymiş efendim enflasyon artmış. Doğru olabilir, 1-2 puan artabilir. Sebebini bulduk domates. Domatesten dolayı enflasyon yükseldi, gelen bunu konuşuyor, geçen bunu konuşuyor. Domatesin Antalya'dan tarladan çıkış fiyatlarını aldım 2 TL. Problem şu iki noktada. Geçen yıl yine Antalya'ya geldim domates 40-50 kuruş. Bir kişinin ağzı açılmadı, demedi ki . Bu çiftçi bunu nasıl idare ediyor diye. Çiftçinin halini sormayanlar bugün çiftçinin biraz yüzü gülüyor ayağa kalkmış enflasyonun sorumlusu domates, yok öyle bir şey geçin arkadaşlar. Domates tarladan 2 TL'ye çıkıyor, helali hoş olsun çiftçinin alın terinin karşılığı. Memnunsa ne güzel bizde memnunuz. Ama pazarda 8 TL ise hesap sorulacak yer 2 TL ile 8 TL arası nereye gidiyor, çiftçinin cebine gitmediğine göre. Konuşmamız gereken o. Burada adres çiftçi değil, çiftçi daha ürettiğinin üzerinden karını alacak ki, daha hevesli şekilde gelecek yıl üretimini yapsın. Koşa koşa tarlasına ahırına gitsin. Tabii ki kazanacak çiftçi, ama hiç bu teri akıtmayan insanlar eğer aradaki zincirde para kazanıyorlarsa çözülmesi gereken odu ki bizimde Gıda Komitesi bununla meşgul. Adresleri birbirine karıştırmayalım. Burada sorun alanı çiftçi değil, sorun alanı pazara kadar giderken, yaşanan sorunlardır, zincirdir, oradaki yanlış halkaları kestiğiniz an çiftçide tüketici de mutlu olacaktır. Üretici de tüketici de mutlu olacak" dedi.



VALİ KARALOĞLU'NUN KONUŞMASI

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da, tarımsal faaliyetler ve kırsaldaki tarımsal kalkınma önemli olduğunun altını çizerek, "TKDK başladığı zaman belki çiftçilerimiz proje dahi yazmayı bilmiyordu. Ama şimdi önemli bir proje yazma tecrübeniz oluştu. Antalya'da da kırsalda sorunlarımız var. Kuzeydeki ilçelerimizde köyler bomboş. Köye dönük gençlere yönelik projeleri önemsiyoruz. İnsansız kalmış köylerimiz tarım arazilerimizi bu projelerle yeniden canlandıracaktır" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'da kırsal kalkınmanın öneminin gittikçe arttığını söyledi. Eskiden kırsal kalkınmadan sadece yol ve su götürmekten ibaret olduğunu hatırlatan Türel, "Antalya sebze ve meyve üretimi yapmasına rağmen son yıllarda tarım desteklerinden 15 senesine kadar fazla faydalanamıyordu. Antalya olarak ürün kalitesinin artması ve ihracatın artmasını önemsiyoruz. Hindistan ülkelere dahi önemli ihracatlar yapıldığını görüyoruz. Türkiye kalkınma yolunda yeni bir hikaye yazıyor. Tarımda değişim yavaş yavaş gelmektedir. Türkiye ve Antalya en zor günleri geride bırakmıştır. Antalya olarak TKDK'nın proje desteklerinden istifade edeceğiz" diye konuştu.

TDDK Başkanı Ahmet Antalyalı, dünyada son yıllarda şehirleşme ıranı çok yüksek, bunun ek çok sorununa beraberindeki getirdiğini bununda çözmenin yolunun kırsal kalınmadan geçtiğini söyledi. Tarımsal GSMH hasılata katkı vermek için çaba harcadıklarını belirten Antalyalı, kuruluşlarının 10'uncu yılının Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, genç çiftçilere ve katılımcılara Bakan Çelik tarafından plaketleri takdim edildi.

Programa, Bakan Çelik, Vali Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'in yanı sıra, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse,Gökçen Özdoğan Enç,İl Başkanı Rıza Sümer ve çiftçiler ve TKDK çalışanları katıldı.

(İsa Akar-Adem Akalan/İHA)