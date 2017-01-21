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Bakan Çelik'ten anayasa değişikliği açıklaması
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Bakan Çelik'ten anayasa değişikliği açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 'Eğer 80 milyona gömlek dar geliyorsa, elbise dar geliyorsa yeni açılımlar yapmak durumundasınız. Bunu başka tartışmalara çekmek ucuzluktur. Ucuzca bir yaklaşımdır. Türkiye bunu hak etmiyor' dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Eğer 80 milyona gömlek dar geliyorsa, elbise dar geliyorsa yeni açılımlar yapmak durumundasınız. Bunu başka tartışmalara çekmek ucuzluktur. Ucuzca bir yaklaşımdır. Türkiye bunu hak etmiyor" dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) 2017 yılı uygulamaları konusunda Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çelik, Anayasa değişikliğine ilişkin sorulan bir soru üzerine, "140 yıl içerisinde 5'inci Anayasa'yı konuşuyoruz. Mevcut son Anayasamız da 18 kez değişikliğe uğradı 19'ncu değişiklik yapılıyor. Yeni olan ir şey değil. Benim dikkatini çeken bir durum var. Daha önceki Anayasa değişikliğinde uzun yıllardır parlamentodayım. Tartışmalarda şu ifade ediliyor. 'Bu meclis böyle yeni bir Anayasa yapamaz.' Ne zaman yaparız diye sorardık, tartışırdık. Derlerdi ki 'bunlar olağanüstü, darbe sonrasında Anayasa yapılır. Normal zamanlarda Anayasa yapamazsınız' diye bir bakış açısı ile hep karşılaşmışızdır. Türkiye 15 Temmuz sonrasında olağanüstü bir süreç yaşıyor. Şimdide 'olağanüstü şartlarda Anayasa değişikliği yapamazsınız' deniyor. Bu düşüncenin olağan dönemde bir gerekçeleri var. Olağanüstü dönemde bir gerekçeleri var" değerlendirmesinde bulundu.

"MİLLETE GÜVENMEYİP KİME GÜVENECEĞİZ"
"Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine neden olanlar bugün halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı ile ilgili yapılan Anayasa değişikliğine karşı çıkıyorlar" diyen Bakan Çelik, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Dün de karşı çıkıyorlardı. Bugün de oluşan bu ortamdaki çözüme karşı çıkıyorlar. Bunların her şeye karşı tavırlarını artık bütün kamuoyu hepimiz biliyoruz. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı ve halkın seçtiği Başbakan ikileminden Türkiye'ye çıkaracak yeni bir sürece yeni bir sistemle Türkiye referandum sonrasında tanışmış olacak. Çok abartılıyor. Bizim cephede olaya daha soğukkanlı ve sağduyulu bir yaklaşım var. 367 oy bile çıksa meclisten biz bunu halk onaylamadığı takdirde böyle bir değişiklikten yana olmadığımızı söylüyoruz. Millete güvenmeyip kime güveneceğiz? Yani iki ay içerisinde diyelim ki oylamaya gitti, vatandaşımız kabul etti veya etmedi. 367'yi geçse bile aynı oylamayı yapacağımızı aylar öncesinde söylemiş bulunuyoruz. Demokrasilerde sırtınızı halka dayadığınız an birçok meselenin kendinden çözüldüğünü göreceğiz."

"EĞER 80 MİLYONA GÖMLEK DAR GELİYORSA, ELBİSE DAR GELİYORSA YENİ AÇILIMLAR YAPMAK DURUMUNDASINIZ"
Sistem aksaklıklarında sorunlar yaşandığı zaman bu sorunların giderilmesi gerektiğini savunan Bakan Çelik, muhalefetin reddedici tavrına ilişkin, "Eğer 80 milyona gömlek dar geliyorsa, elbise dar geliyorsa yeni açılımlar yapmak durumundasınız. Bunu başka tartışmalara çekmek ucuzluktur. Ucuzca bir yaklaşımdır. Türkiye bunu hak etmiyor. Muhalefete de mahcup olacakları yakın gelecekte referandum kabul edildiği uygulamaya geçtiği zaman çok daha seri hareket edebilen bir ülke konumunda yönetimde daha seri hareket eden bir yönetim anlayışı sergilenmeye başlarsa o zaman daha mahcup olacaklarını bugün yapmasınlar. Burada son derece halka dayalı sorun çözmeye dayalı bir yaklaşım var. Toptan reddedici bir yaklaşımı Türkiye'nin hak etmediğini düşünüyorum. En doğru kararı halkımız verecek, hepimiz de ona saygılı olacağız" ifadelerini kullandı.
(Benan Özben / İHA)


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