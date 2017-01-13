13.01.2017 14:24 Bakan Çelik'ten 'amonyum nitrat' açıklaması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 'Amonyum nitrat kesin ve kesin tarımda kullanılmayacak' dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Amonyum nitrat kesin ve kesin tarımda kullanılmayacak" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, ekmek fiyatları ve nitratlı gübreye ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıkta gerçekleştirilen açıklamada Çelik, "Ekmek fiyatları haksız bir şekilde veriye, bilgiye dayanmadan gündeme taşınmaktadır. Yıllık buğday tüketimimiz 19 milyon 500 ton civarındadır ve bu sezon itibarı ile buğday üretimimiz 20 milyon 600 bin ton olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Buğday üretimimiz tüketimimizi rahatlıkla karşılamaktadır" diyen Bakan Çelik, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"2016 kuraklık açısından son derece sorunlu ve sıkıntılı bir yıldı ama buna rağmen buğday üretimimizin, tüketimimizi rahatlıkla karşıladığını bu rakamlarla görmek mümkün bu noktada endişe edilecek hiçbir durumun olmadığını belirtmek istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Eylül ayı sonunda başlattığı buğday satışlarını sürdürmeye devam etmektedir. Buğday satış fiyatlarında geçen yıla göre herhangi bir artış söz konusu değildir. Hatta eski yıllara ait stokta bulunan 1 buçuk milyon ton buğdayın satışında yüzde 12'lere varan bir indirim söz konusudur. Geçen yıla göre buğday fiyatlarında bir artış olmadığı gibi stoklarımızdaki buğdayların satışında yüzde 12'lere varan geçen yıla göre bir indirim gerçekleşmiştir. TMO stoklarında bugün itibari ile 2 buçuk milyon ton buğday bulunmaktadır. Bugün dileyen TMO'dan dilediği kadar buğday sarın alma imkanına sahiptir. TMO'nun ekmeklik buğday satış fiyatları kalitesine göre ton başına 800 TL ile 975 TL arasında değişmektedir. Ekmek fiyatlarında ve un fiyatlarında buğday kaynaklı herhangi bir artışı gerektirecek durum söz konusu değildir. Buğday kaynaklı ekmek ve un fiyatlarında bir artış söz konusu değildir."

Bakan Çelik, yıllık buğday işletme kapasitesi 20 bin tonun altında olan un fabrikalarına 90 gün vadeli ve vade farksız buğday satışının başlayacağını kaydetti. Çelik, "Toplam işletmelerin yüzde 36'sına tekabül ediyor. Sayısal olarak ta 243 işletme olduğunu belirtmiş olayım" dedi.



"AMONYUM NİTRAT KESİN VE KESİN TARIMDA KULLANILMAYACAK"

Terör örgütleri ile yapılan mücadelede el yapımı patlayıcıların gübre menşeyli gerçekleştirildiğine dikkat çeken Bakan Çelik, "8 Haziran 2016 tarihinde nitratlı gübre çeşitlerinin satışını durdurduk. Karar sonrası 484 bin ton nitratlı gübre stoklarda kaldı. Patlama testleri gerçekleştirildi. Testlerin sonucunda potasyum nitrat ve sodyum nitrat gübrelerinde sorun olmadığı görüldü. Bu ikisinin serbest bırakılması kararını almış bulunuyoruz. Potasyum nitrat ve sodyum nitrat gübrelerinin piyasada satışı ile ilgili kısıtlama söz konusu olmayacak. Ancak kalsiyum amonyum nitrat gübrelerinin kullanımını ise son derece kontrollü bir şekilde gerçekleştireceğimizi belirtmek istiyorum. Amonyum nitrat dediğimiz yüzde 33'lük gübrenin tarımsal amaçlı kullanılmasına asla izin verilmeyecek. Amonyum nitrat kesin ve kesin tarımda kullanılmayacak" şeklinde konuştu.



"STOKLARIMIZIN VE ÜRETİMİMİZİN YETERLİ OLDUĞUNU İFADE ETTİM"

Bakanlıkta basın mensupları ile bir araya gelen Çelik, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını değerlendirdi.Buğday ithalatı ile ilgili sorulan bir soruya Bakan Çelik, "Stoklarımızın ve üretimimizin yeterli olduğunu ifade ettim. Avrupa Birliği kotası çerçevesinde var olan bir meblağ 230 bin ton civarındaki buğday, ihtiyaç olursa kalite durumuna göre bunu kullanmak söz konusu olacak. Buğday stokları ile buğday üretim ve tüketimi ile ilgili bir konu değil" yanıtını verdi.



"İŞİN BAŞINDA SUYU KESMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Bakan Çelik, iş yeri açma ruhsatı ve kayıt belgesine ilişkin ise "İşletme çok sağlıksız koşullarda üretim yapıyor. Ceza yazıyorsunuz. Bu durum ortadan kalkacak. Ceza yazma değil, işin başında suyu kesmeyi düşünüyoruz. Sağlıksız, çalışma ruhsatı olmayan iş yerine kayıt belgesini vermeyerek işi kesmiş olacağız. Mevcut uygulamalarda da denetim yapıyoruz. Denetimde eğer sağlıksız üretim söz konusu ise 1 Ocak itibari ile yürürlüğe giren uygulama onlar içinde geçerlidir" açıklamasında bulundu.

"Bugün itibari ile ekmeğe bir zam söz konusu değil"

Ekmek fiyatları için "Buğdaydan bir artış kesinlikle söz konusu değil" ifadelerine yer veren Bakan Çelik, "Başka nedenlerden olabilir mi? Unla ilgili bir değişim var mı? Yok mu? Bugün itibari ile ekmeğe bir zam söz konusu değil. Diğer girdilerdeki değişim nasıl olur ne oranda olur. Bunları birlikte değerlendirme imkanımız olacaktır" diye konuştu.

Bakan Çelik, palm yağının zararlı olup olmadığına ilişkin Gıda Kontrol Müdürlüğü'nün bir değerlendirme yaptığını belirtti.

Mersin ve Antalya'da seracıların yağmur, kar ve don olayında dolayı bir afet yardımı beklentisi içerisinde olduğunun ve konu ile ilgili çalışmaların sorulması üzerine Bakan Çelik, "Bu konu ile ilgili TARSİM bünyesinde önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Tarımın sigortası TARSİM, vatandaşımız buradaki afet neticesinde zararlarını gidermek istiyorsa TARSİM bünyesindeki çalışmalarımızı daha da genişleterek, tüm çiftçilerimizin afet ve benzeri giderlerini karşılamayı düşünüyoruz. Bu konuda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz" cevabını verdi.



"BU YAKLAŞIM DOĞRU DEĞİLDİR DİYORUZ"

Bakan Çelik, "Ekmeği tümden yemeyin" şeklindeki söylemlerinde doğru olmadığına değinerek, "Bu yaklaşım doğru değildir diyoruz. Biz bilim insanlarına diyoruz ki ne kadar tüketelim? Nasıl tüketelim? Hangi saatlerde tüketelim? Yol gösterici olması gerekiyor. İtirazımız buna. Bunları ortadan kaldırıcı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum" şeklinde konuştu.

"Ekmekte un ve buğday kaynaklı hiçbir artış söz konusu değil" diyerek sözlerini yineleyen Bakan Çelik, "Temel girdiyi bahane ederek kimse ekmek fiyatlarını konuşmasın doğru değil. 1 buçuk milyon ton eski stoktaki buğdayımızı da biz yüzde 12 daha düşük fiyata veriyoruz. Ayrıca şuanda 3 ay bir imkan tanıyoruz. Orta ölçekteki işletmelere işletmenin yüzde 36'sına, yüzde 40'ına diyoruz ki 'geliniz 90 gün vade farksız buradan buğdayı alın' diyoruz. Eski fiyat bakınız. Birisi çıkıp diyebilir mi ki un kaynaklı ben ekmeğe zam yapıyım. Bu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

(Benan Özben / İHA)

