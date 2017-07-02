Bakan Çelik: Siyaset kurumuna saldırı milli varlığa saldırıdır

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan ve AK Parti Van Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin teröristler tarafından şehit edilmesine ilişkin, 'Siyaset kurumuna saldırı milli varlığa saldırıdır' dedi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan ve AK Parti Van Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin teröristler tarafından şehit edilmesine ilişkin, "Siyaset kurumuna saldırı milli varlığa saldırıdır" dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan ve AK Parti Van Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin PKK saldırısı sonrası hayatlarını kaybetmelerine ilişkin twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu saldırıların tüm siyaset kurumuna, meşruiyete, demokrasiye ve millete karşı yapıldığını belirtti.



"SİYASAL MEŞRUİYET YANLISI HERKES TEK SES OLMALIDIR"

Bakan Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan ve AK Parti Van Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, PKK saldırısıyla hayatlarını kaybetti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Terör, milletimizin dayanaklarından olan siyaset kurumuna saldırıyor. Bu saldırılar tüm siyaset kurumuna, meşruiyete, demokrasimize ve milletimize karşı yapılmıştır. Siyaset kurumu milli varlığımızın dayandığı en önemli sütunlardandır. Siyaset kurumuna saldırı milli varlığa saldırıdır. Siyaset kurumunun bu vahşi saldırılara karşı topyekun tepki vermesi ve mahkum etmesi gerekir. Siyasal meşruiyet tehdit edilmektedir. Bu saldırılar, siyasal meşruiyete inanan tüm parti ve kişilere yapılmıştır. Bu saldırılara karşı güvenlik güçleri gereken cevabı verecektir. Bunun yanı sıra bu saldırılara karşı Türkiye siyasal kapasitesi ile de cevap vermelidir. Siyasal meşruiyet yanlısı herkes tek ses olmalıdır. Şehitlerimiz sadece AK Parti mensubu değillerdi, aynı zamanda siyasal meşruiyet alanını zor şartlarda inşa eden demokrasi muhafızlarıydılar. Demokrasimize ve siyaset kurumuna karşı yapılan bu saldırılara karşı tüm dünya ve AB kurumları da gereken hassasiyeti göstermelidir."

(Derya Yetim / İHA)