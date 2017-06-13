Bakan Çelik açıkladı: 2 bin 58 personel alınacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 'Taşra teşkilatlarımızda görev yapmak üzere sözleşmeli 2 bin 58 mühendis ve veteriner hekim alımı yapacağız' dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Taşra teşkilatlarımızda görev yapmak üzere sözleşmeli 2 bin 58 mühendis ve veteriner hekim alımı yapacağız" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, personel alımı konusuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bir süreden beri gündemimizde olan personel alımı hususunda neticeye varmış bulunuyoruz. Taşra teşkilatlarımızda görev yapmak üzere sözleşmeli 2 bin 58 mühendis ve veteriner hekim alımı yapacağız. Alımı yapılacak 2 bin 58 sözleşmeli personelin bin 341'i mühendis (874 ziraat, 328 gıda, 96 su ürünleri, 10 balıkçılık teknolojisi, 33 harita) ve 717'si veteriner hekimden oluşacak. Bu belirlemeleri yaparken il ve ilçelerdeki ihtiyaçları dikkate aldık. Ayrıca gıda mühendislerinin büyükşehirlerde, veteriner hekimlerin ise hayvancılığın yoğunlukta olduğu bölgelerde yoğun olarak istihdam edilmesine dikkat ettik" ifadelerini kullandı.

Alımı yapılacak personelin pozisyonlarının vize işlemlerinin Maliye Bakanlığında tamamlandığını belirten Çelik, "ÖSYM Başkanlığı ile birlikte yerleştirme işlemleri çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. ÖSYM'nin belirleyeceği yerleştirme takvimi doğrultusunda müracaat ve yerleştirme işlemlerine başlanacak. Tercihler, büyük ihtimalle Ramazan Bayramı sonrası alınmaya başlanacak. Öte yandan Tarım Kredi Kooperatiflerine alınacak 500 kişinin başvuru süreci neticelendi. Müracaatlara yönelik ön incelemelerin tamamlanmasının ardından mülakat yapılacak. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar ile mülakat yer ve saati 19 Haziran'da açıklanacak. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) ise yıl içinde 200 kişi alacağız. Bu konudaki detayları ise önümüzdeki günlerde netleştireceğiz" dedi.

