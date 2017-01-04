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Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşıyla görüştü
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Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşı tarafın talebiyle gerçekleştirilen görüşmede her iki Bakan New York seyahatleri sırasında bir araya gelme hususunda mutabık kaldı.
(Caner Ünver /İHA)
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