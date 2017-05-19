Bakan Çavuşoğlu yerleşik Almanlarla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Almanlarla bir araya geldi. Alanya Kaymakamlığını ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, Alanya protokolü ve ilçede yaşayan bir grup Alman vatandaşı karşıladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Almanlarla bir araya geldi. Alanya Kaymakamlığını ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, Alanya protokolü ve ilçede yaşayan bir grup Alman vatandaşı karşıladı.

Karşılama esnasında Bakan Çavuşoğlu ile burada konuşan Alman vatandaşı Jochen Frizsching, Alman ve İskandinav basını ve sosyal medyasında Türkiye'nin tapuları kendilerinden alacağı ve giriş çıkışların zorlaştırılacağı haberleriyle ilgili endişesini iletti. Alman vatandaşlarıyla bir süre sohbet eden Çavuşoğlu daha sonra basına kapalı gerçekleşen toplantıya katıldı.

Alman vatandaşı Frizsching basına kapalı görüşmenin ardından Avsallar Mahallesi'nde yaşayan daire sahiplerinden biri olduğunu söyledi. Bakanla tanışmaktan dolayı memnun olduğunu aktaran Frizsching, "Biz bir duyumumuzu kendisine dile getirdik. Tapularınız, ellerinizden alınacak ve giriş çıkışlarda engeller olunacak diye duyumlar vardı. Bütün Avrupa'da ve burada yaşayan yabancılarımız, bunu yayınlarda öğrendi. Yankı yaptı. Bu bizleri şüphe ve korkuya düşürdü. Ancak olayın aslının olmadığını kendisinden duyduğumuz için çok mutlu olduk" dedi.

Frizsching, Bakan Çavuşoğlu'nun kendilerine , "Öyle bir şey yok. Rahat olun. Hatta daha çok imkanlara sahip olacaksınız. Oturma müsaadeleri de uzatılacak. Bu tarz asparagas haberlere itibar etmeyin" dediğini aktardı.

(Erdal Anak /İHA)