17.01.2017 18:30 Bakan Çavuşoğlu, Washington'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni bağlamındaki etkinliklere katılmak üzere Washington'a gidecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni bağlamındaki etkinliklere katılmak üzere Washington'a gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 17-20 Ocak 2017 tarihleri arasında Washington'a bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın, Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni bağlamındaki etkinliklere katılması öngörülmektedir" denildi.

(Caner Ünver/İHA)

