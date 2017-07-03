Bakan Çavuşoğlu ve Akıncı bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Kıbrıs Konferansı Crans Montana'da devam ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çalışma yemeğinde bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun davetinde, müzakere heyeti ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de hazır bulundu. Çalışma yemeğinde, devam eden Kıbrıs Konferansı'ndaki gelişmeler değerlendirilerek görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Akıncı ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün de Cumhurbaşkanı Akıncı'nın davetiyle öğle saatlerinde çalışma yemeğinde bir araya gelmişlerdi.,
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