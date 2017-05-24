Bakan Çavuşoğlu, Slovakya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili görüşmelerde bulunmak ve 12. Küresel Güvenlik Forumu'na (GLOBSEC 2017) hitap etmek üzere Slovakya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili görüşmelerde bulunmak ve 12. Küresel Güvenlik Forumu'na (GLOBSEC 2017) hitap etmek üzere Slovakya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, ikili görüşmelerde bulunmak ve 12. Küresel Güvenlik Forumu'na (GLOBSEC 2017) hitap etmek üzere 25-26 Mayıs 2017 tarihlerinde Slovakya'ya bir ziyaret gerçekleştireceği kaydedildi. Ziyaret kapsamında, Çavuşoğlu'nun, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajk ile görüşmelerinin yanısıra, Başbakan Robert Fico tarafından da kabul edilmesinin öngörüldüğü vurgulanarak, "Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin tüm veçheleri ele alınacak ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ayrıca, ziyaret vesilesiyle Vişegrad Grubu(V4)+Türkiye Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecektir. Toplantı kapsamında Sayın Bakanımız Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lubomir Zaorlek, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Péter Szijjrt, Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski ve Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Lajk'la bir araya gelecektir" denildi.

