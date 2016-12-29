29.12.2016 19:16 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Suriye'deki mevcut duruma ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Suriye'deki mevcut duruma ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü. Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, görüşmenin karşı tarafın talebi ile gerçekleştiği ve Suriye'deki mevcut durum ile ilerleyen dönemde atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.



