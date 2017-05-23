Bakan Çavuşoğlu Roma'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Roma'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Roma'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Roma'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu'nu, Roma Ciampino Havaalanı'nda Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı ve Milano Başkonsolosu Hami Aksoy karşıladı. Mevlüt Çavuşoğlu, program kapsamında, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşecek. Çavuşoğlu, daha sonra mevkidaşı Angelino Alfano ile baş başa görüşecek ve ardından Alfano'nun kendisi ve heyeti onuruna vereceği çalışma öğle yemeğine katılacak. Bakan Çavuşoğlu, çalışma yemeğinin ardından düzenlenecek basın toplantısından sonra akşam saatlerinde NATO liderler zirvesine katılmak için Brüksel'e hareket edecek.

(Burak Ortahamamcılar /İHA)