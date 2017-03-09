Bakan Çavuşoğlu'ndan öğrencilere 'Arda Turan' sözü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir araya geldiği öğrencilere, 'Arda Turan İspanya'da Türk futbolunu en iyi şekilde temsil ediyor. İnşallah Arda Turan geldiği zaman onu da okula getireceğiz ve bu sözümüzü de tutacağız' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir araya geldiği öğrencilere, "Arda Turan İspanya'da Türk futbolunu en iyi şekilde temsil ediyor. İnşallah Arda Turan geldiği zaman onu da okula getireceğiz ve bu sözümüzü de tutacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi. Burada öğrencilere hitap eden Çavuşoğlu, "İnşallah Arda Turan geldiği zaman onu da okula getireceğiz ve bu sözümüzü de tutacağız" ifadelerini kullandı. Dün akşam oynanan Barcelona ile (PSG) Paris Saint Germain maçına değinen Çavuşoğlu, Arda Turan'ın katkısı ile Barcelona'nın karşılaşmayı 6-1 kazanarak tur atladığını söyledi. Öğrenciler ile bir araya gelmekten dolayı duyduğu heyecanı dile getiren Çavuşoğlu, öğrencilere şöyle seslendi:

"15 Temmuz hain darbe gecesinde demokrasiye nasıl sahip çıktığımızı ve hainlerin o gece öldürdüğü şehitlerimizi de unutmayacağız. Onların anısını yaşatacağız, ailesine sahip çıkacağız. Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı şehitlerimizi de unutmadık, teröre karşı verdiğimiz şehitleri de unutmadık. Hainlerin ülkemiz için ne yapmak istediğini de unutmayacağız. Milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize sahip çıkacak olan sizlersiniz. Bugün dünyada sıkıntılar var. Hepimizi rahatsız eden gelişmeler var ama sizlerin de inancı ve vizyonu var. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacak ve hedeflerine ulaştıracak olan sizlersiniz. Ne okursanız okuyun her şeyden önce vatana, millete, bayrağa sahip çıkacağız diye hedef koyup, ülkemizi hedeflerine ulaştırma hayalleri ile büyümeniz lazım. İstanbul'un fethinin 600'üncü yılı olan 2053'e hazır olmamız lazım. Türklerin Anadolu'ya ilk ayak bastığı Malazgirt Savaşı'nın bininci yıldönümüne de Türkiye Cumhuriyeti'ni ulaştırmamız lazım."

Programın sonunda öğrencilere 'Diriliş dizisini seyrediyor musunuz?' diye soran ve öğrencilerden 'evet' yanıtını alan Çavuşoğlu, "Benim de en sevdiğim dizi. Hiç kaçırmıyorum. Eğer canlı izleyemezsem kaydediyorum ve yolculuklarda izliyorum. Dün de yine öyle yaptım" ifadelerini kullandı.

(İlker Turak / İHA)