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Bakan Çavuşoğlu'ndan o ilçeye müjde üstüne müjde
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Bakan Çavuşoğlu'ndan o ilçeye müjde üstüne müjde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde katıldığı toplantıda doğalgaz, MOBESE ve Sosyal Bilimler Fakültesi kurulacağı müjdesini verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde katıldığı toplantıda doğalgaz, MOBESE ve Sosyal Bilimler Fakültesi kurulacağı müjdesini verdi.
AK Parti Manavgat İlçe Teşkilatı tarafından Evrenseki'de bir otelde düzenlenen istişare toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, AK Parti ilçe yönetimi, gençlik kolları, kadın kolları, Belediye Meclis üyeleri, eski ilçe başkanları, eski belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, AK Parti hükümeti tarafından Manavgat'ta yapılan hizmetleri hatırlattı. İlçeye müjdeler de veren Çavuşoğlu, "AK Parti iktidarı olarak ilçelerimize doğalgaz getirme kararı çıkarttık. İlk etapta 5 tane ilçemize, batıda Korkuteli ve Kumluca, doğuda Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'yı şu anda kapsıyor. İnşallah Manavgatımıza doğalgaz getireceğiz. Manavgatımıza Gençlik Merkezi sözümüz vardı, bunu da geçekleştiriyor olmakla da ayrıca büyük bir mutluluk duyuyoruz. İlçe jandarma hizmet binası yetersizdi. Şehrimizin güvenliğini sağlamakla sorumlu polislerimiz ve jandarmamız elbette birinci sınıf hizmet binalarında vatandaşımıza, buraya gelen misafirlerimize hizmet etmelidir dedik ve ilçe jandarma karakol binasını da tamamladık. Şehrimizin güvenliği için MOBESE kuracağız dedik, MOBESE çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Şimdi Manavgat'a yakışır güzel hükümet binası inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah çalışmaları ve projeyi tamamladıktan sonra inşaat sürecini de başlatacağız" dedi.
Manavgat yat ve çekek yeri ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Sahili korumak bakımından sizlerden gelen talepleri dikkate alarak bizzat içeriye aldık. Çünkü Manavgatımızın özellikle Manavgat Çayı'nın denizle buluştuğu yer sadece Türkiye'de değil, dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesidir. Buraları da korumalıyız. Eğitime çok önem veriyoruz. Eğitimle ilgili liselerle ilgili istek sayısına baktığımız zaman çok sayıda değişik alanlarda lise açtık. Ama burada az önce muhtarlarımızdan yeni okul taleplerinin olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Okul konusunda açığı kapatmak için arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Ancak eğitim-öğretim konusunda Manavgat için çok büyük hayallerimiz var. Bu hayallerimizin başında da Manavgat'ta bir devlet üniversitesinin kurulması geliyor. Kısa bir süre önce MATSO'nun yaptığı turizm fakültesinin açılışını hep birlikte yaptık ve turizm fakültemiz eğitime başladı. Biraz önce dekan hanımla, kaymakamımız, il başkanımız, ilçe başkanımız, çok değerli milletvekili kardeşim İbrahim Aydın ve MATSO ile bir toplantı yaptık ve turizm fakültesine yeni bölümler açıyoruz inşallah. Manavgat'ta ikinci fakülte olarak Sosyal Bilimler Fakültesinin açılması için yazışmalar devam etmektedir. Üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz ve tüm bu çalışmaları bakanlarımız, Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız talimatıyla ve tüm arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz."
(Arif Kaplan /İHA)

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