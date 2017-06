Bakan Çavuşoğlu'ndan, mezun öğrencilere tavsiye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) 2016-2017 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilere hedeflerini ulaşmak için asla pes etmemeleri gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) 2016-2017 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilere hedeflerini ulaşmak için asla pes etmemeleri gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Akdeniz Üniversitesi 2016-2017 eğitim öğretim yılında mezun oğlan 11 bin öğrenci için Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Alana öğrencileri ve ailelerini selamlayarak giren iki bakan, mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilerle özçekim yaptı. Özellikle Çavuşoğlu'na öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Öğrencilerin geçiş töreni ise renkli görüntüler oluşturdu. Öğrencilerden bazılarının Adanademirspor bayrağı taşıdığı, bazı dövizlerde ise, 'Dursun Özbek istifa' yazması dikkat çekti.



"HAYATINIZDA YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR"

Törende konuşan Çavuşoğlu, ailelerin gurur ve mutluluğunu paylaştığını belirterek, kendi çocuğunun da bu yıl üniversiteden mezun olduğunu kaydetti. AÜ'nün Türkiye'nin yükselen bir üniversitesi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Dünyanın her yerinden öğrenciler AÜ'ye okumak için geliyorlar. İyi kötü 4-5-6 yılı geride bıraktınız. Şimdi hayatınızda yen bir sayfa açılıyor. İdealleriniz, hedefleriniz var. Bu hedeflerinize ulaşmak için çalışmaya devam edeceksiniz. Bizimde Türkiye için hedeflerimizi var. Cumhuriyetimizin 100. yılına az kaldı. Türkiye bu hedeflerine sizin omuzlarınızda ulaşacaktır. Şanlı ay yıldızlı Türk bayrağı sizin elerinizde en yüksekte yurt içi ve yurt dışında dalgalanacaktır. Bundan sonraki süreçte, akademik dünyada, devlette Dışişleri Bakanlığına girmenizi tavsiye ederim. Özel sektörde ve kendi işinize hayatınıza devam edeceksiniz. Önünüze zorluklar çıkacak" dedi.



BAKANDAN TAVSİYE

Bakan Çavuşoğlu, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Hedeflerinizi koyarken Türkiye'nin, Türkiye'den büyük olduğunu unutmayın. Sorumluluğunuzun sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığını unutmayacağız. Hayatınızın her aşamasında boşluklar olacak. Ama bunlar geçici boşluklardır, hedef ve amacımızdan sapmayacağız. Hedefimize ilerleyeceğiz. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman pes etmeyin. Benim hayat felsefem bu olmuştur. Yabancı öğrencilerimizin bundan sonra ülkelerine önemli hizmetleri olacak. Kardeş ülkelerin kalkınmasına katkı sağlayacaksınız. Türkiye ile ülkeniz arasındaki ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlayacaksınız. Ama sizlerde bizim gönüllü büyükelçilerimiz olacaksınız. Size her zaman AÜ'nün, Antalya'nın, Türkiye'nin kapıları açık."



AVRUPA'DA 5.2,TÜRKİYE'DE 5.8

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da ülkelerin geleceğinin iyi eğitim almış kalifiye insan gücüne bağlı olduğunu kaydetti. Avrupa ülkelerinin milli gelirden eğitime ayırdığı payın yüzde 5.2 iken Türkiye'de bu oranın 5.8 olduğunu kaydeden Bakan İsmet Yılmaz, geleceğin öğrencilerini vicdanı ve fikri hür, bilimi ve teknolojiye yön veren, özgüven içinde bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.



"7 MİLYON 300 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ"

Eğitimde kalite ve fırsat eşitliğini sağlamanın değişmez hedefleri olduğunu kaydeden Yılmaz, "Türkiye bugün itibariyle 184 üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerde okuyan öğrenci sayımız 7 milyon 300 binin üzerindeyken öğretim üyelerinin sayısı 150 binin üzerindedir" dedi.

Üniversitelerin bulundukları bölgeye katkı vermesi için farklı alanlarda ihtisaslaşmasını istediklerini ifade eden Bakan Yılmaz, bu amaca yönelik Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından çalışma başlatıldığını söyledi. Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yüksek eğitim kurumlarının idari ve mali özerliğe sahip, özel bütçeli yüksek öğretim kalite kurulu çalışması tamamlandı. Yasa meclis gündemine geldi. Yüksek öğretim alanındaki istihdam odaklı politikaların oluşturulması ve geliştirilmesiyle buna bağlı yeni açılacak eğitim programları ve kontenjanların planlamasına yönelik süreçlerde görüş ve önerilerde bulunmak üzere danışma kurulları oluşturulacak. Bir diğer çalışmamız meslek yüksek okulları koordinasyon kurullarının kurulmasıdır. Ülkemizin bugünü, dününden daha iyi, yarını bugünden daha iyi olacaktır."



"DEĞİŞİMİN BİR PARÇASI"

AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ise, dünyanın hızla değiştiğini belirterek, üniversitelerin değişime öncülük etmesi gerektiğini kaydetti. Öğrencilerin değişimin bir parçası olmaları gerektiğini tavsiye eden Prof. Dr. Ünal, "Üniversitenin kapıları mezunlarına her zaman açıktır. Başarının mesleki yetkinlik kadar ahlaki ve etik değerlere de bağlıdır. Zorluklara tahammül edin, sabırlı olun, devletin verdiği imkanları asla unutmayın" dedi.

Konuşmaların ardından fakülte ve meslek yüksek okullarındaki bölümlerine birincilikle bitiren öğrenciler yaş kütüğüne plakalarını çaktı. Bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere ise çeşitli hediyeler takdim edildi. Törende Bakan İsmet Yılmaz'da öğrencileri tebrik edip, hediyelerini takdim etti.

Törene, Bakan Çavuşoğlu ve Yılmaz'ın yanı sıra, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve çok sayıda aile katıldı.

Tören, öğrencilerin hep birlikte kep fırlatmaları ve bölüm birincilerinin protokolle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

