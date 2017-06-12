Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu öncesinde Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji, BAE'nin Ankara Büyükelçisi Khalifa Shaheen Al-Marar ve Bahreyn Maslahatgüzarı Komail Ahmed ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu öncesinde Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji, BAE'nin Ankara Büyükelçisi Khalifa Shaheen Al-Marar ve Bahreyn Maslahatgüzarı Komail Ahmed ile bir araya geldi.

İki Büyükelçi ve Maslahatgüzar, Bakan Çavuşoğlu tarafından birlikte kabul edildi. Görüşmede Körfez bölgesindeki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

