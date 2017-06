Bakan Çavuşoğlu'ndan Katar açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar konusunda, 'Biz Katar'ın İran konusunda zikzak yaptığını görmedik. Gözümüzün önünde New York ve Lozan'da Mısır, İran'ın pozisyonunu destekledi. Katar her zaman Suudi Arabistan ve körfez tarafında olmuştur' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Katar'a yaptırımına ilişkin olarak Çavuşoğlu, "Neden böyle bir karar aldıklarını izah etmeye çalışıyorlar. Kendi vatandaşlarından tepkiler görüyorlar, bu nedenle bazı kısıtlamalara gittiler. Ramazan ayında bu kadar ileriye giden tedbirler, özellikle de insanlara yönelik, gıda, ilaç gibi veya hemen ülkeyi terk et gibi bu konularda uygulamama eğilimi var. Mesela Bahreyn Dışişleri Bakanı söyledi; Katar'da 17 bin Bahreynli var. Mısırlı sayısı 250 bin. Biz hem arabuluculuk yapıyoruz hem de herkesi işin içine katıyoruz. Bizim sorumluluğumuz daha fazla. Türkiye'nin dış politikasının temel özelliklerinden birisi de arabuluculuk. Arabuluculuk inisiyatifini Eş Başkan Finlandiya ile yapıyoruz. Gelecek günlerde İstanbul'da Arabuluculuk Zirvesi'ni yapacağız. Katar'ı suçladıkları iki şey var; birincisi İran'a yakın. İkincisi teröre destek veriyorlar. Biz bunların ikisine de karşıyız. Biz Katar'ın İran konusunda zikzak yaptığını görmedik. Gözümüzün önünde New York ve Lozan'da Mısır, İran'ın pozisyonunu destekledi. Katar her zaman Suudi Arabistan ve körfez tarafında olmuştur" dedi.

İhvan'ın terör örgütü olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "İhvan muhalif bir gruptur. İhvan, Tunus'ta koalisyonun içinde. Kuveyt ve Bahreyn'de hem parlamentoda hem de yönetimde. Yemen'de bir tarafta İhvan bir tarafta Huti. Bazı ülkeler de Hutilere destek verdi" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, sürekli her ülke ile görüşme halinde olduklarını belirterek, "Tillerson telefonda söylemişti. Trump, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmek istiyor Katar konusunda diye. Biz hem uluslararası çabalara destek veriyoruz hem de kendimiz çok aktif şekilde çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

