Bakan Çavuşoğlu'ndan Katar'a kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Katar'a ziyarette bulunacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Katar'a ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 14 Haziran 2017 tarihinde Katar'ı ziyaret edecektir. Sayın Bakanımız bu ziyareti sırasında Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yle görüşecek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani tarafından da kabul edilecektir. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler istişare edilecektir" denildi. (Musa Erdoğan / İHA)
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