Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG uyarısı: Bu yanlıştan dönün

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin YPG'ye yönelik silah yardımı hakkında konuştu. Öte yandan Çavuşoğlu, Kabil'de meydana gelen terör saldırısıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Bu yanlıştan dönülmesi gerekir"

Çavuşoğlu ABD'nin YPG'ye silah yardımına ilişkin, şu sözleri kaydetti:

"YPG konusunda bizim tutumumuz net. Cumhurbaşkanımız Washington ziyaretinde Türkiye'nin kaygılarını net bir şekilde dile getirdi. YPG'ye verilen silahların Suriye'nin geleceği için ne kadar tehlikeli olduğunu vurguluyoruz. Bir terör örgütü ile mücadelede YPG gibi bir örgütle işbirliğinin mahsurlarını anlattık.

Avrupa'daki bir çok ülkede de bu konuda kaygı var. Suriye'nin birliği beraberliği bakımından da bu adımlar son derece tehlikeli. Suriye'de istikarar arıyorsa bu yanlıştan dönülmesi gerekir. Geçici ortaklık diye bir şey olamaz bunu Münbiç'te de gördük."

Büyükelçilik tahliye edilecek

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen ve 80 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili de konuşan Çavuşoğlu, Türk Büyükelçilik binasının tahliye edileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Kabil'deki saldırı en güvenli bölgede meydana geldi. Saldırı Almanya ve Hindistan büyükelçiliklerinin önünde meydana geldi. Bizim büyükelçiliğimiz bunlara komşu. Patlamanın etkisiyle büyükelçilik binamız hasar gördü. Personelimizden yaralanan olmadı ama o bölgeden tahliye edeceğiz" dedi.