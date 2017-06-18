Bakan Çavuşoğlu Makedonya Başbakanı Zaev ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya temasları kapsamında Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya temasları kapsamında Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya temasları kapsamında Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde ikili konular ve bölgesel gelişmeler yer aldı. Çavuşoğlu, Başbakanla görüşmesinin ardından Devlet Bakanı Adnan Kahil ve Türk Hareket Partisi Genel Sekreteri Erkan Mahmut ile görüştü.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.