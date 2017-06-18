Bakan Çavuşoğlu Makedonya Başbakanı Zaev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya temasları kapsamında Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya temasları kapsamında Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya temasları kapsamında Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde ikili konular ve bölgesel gelişmeler yer aldı. Çavuşoğlu, Başbakanla görüşmesinin ardından Devlet Bakanı Adnan Kahil ve Türk Hareket Partisi Genel Sekreteri Erkan Mahmut ile görüştü.

