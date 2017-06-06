Bakan Çavuşoğlu Litvanya'ya ziyaret gerçekleştirecek
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius'un daveti üzerine 8 Haziran'da Litvanya'ya resmi bir ziyarette bulunacağını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius'un daveti üzerine 8 Haziran'da Litvanya'ya resmi bir ziyarette bulunacağını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius'un daveti üzerine 8 Haziran 2017 tarihinde Litvanya'ya resmi bir ziyarette bulunacağını açıkladı. Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında Litvanyalı mevkidaşı Linas Linkevicius ile görüşme yapacağı, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite ve Litvanya Başbakanı Saulius Skvernelis tarafından da kabul edileceğinin öngörüldüğü belirtildi. Çavuşoğlu'nun, söz konusu temaslarında, Türkiye ile Litvanya arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ilişkileri ve ilave işbirliği imkanlarını değerlendirerek bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacağı kaydedildi. (İlker Turak /İHA)
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