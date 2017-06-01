Bakan Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lefkoşa'daki günübirlik ziyareti kapsamında KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü. Bakan Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da KKTC'nin uluslararası etkinliğinin yükseltilmesi için yapılan çalışmalara işaret etti. Çavuşoğlu iki bakanlığın, KKTC'nin görünürlüğü, uluslararası alandaki etkinliği, KKTC pasaportunun daha fazla ülkede geçerli olabilmesi, yurt dışındaki temsilcilik sayısının artması ve yurt dışındaki temsilcilik binalarının standartlarının yükseltilmesi için yakın işbirliği içinde çalıştığını anlattı. Çavuşoğlu, bilgi ve iletişim teknolojileri ve arşiv gibi konularda da iki bakanlık arasında yakın işbirliği bulunduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temasların ardından KKTC'den ayrılarak iftar programına katılmak için Antalya'ya hareket edecek.

(Emir Abdurrahman Bulut /İHA)