Bakan Çavuşoğlu KKTC'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerinde tıkanan süreçle ilgili temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerinde tıkanan süreçle ilgili temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakere heyeti, Hükümet ve Meclis'teki partilerle değerlendirme toplantıları yapacak. KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından saat 12.00'de kabul edilecek.

Çavuşoğlu ile Akıncı'nın bir süre baş başa yapacağı görüşme, daha sonra heyetlerin katılmasıyla sürecek. Görüşmelerine KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda devam edecek Çavuşoğlu, saat 14.00'te Başbakan ve UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş; saat 14.30'da ise Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen muhalefet partileri CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Çavuşoğlu saat 15.00'te KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu'nun öğleden sonra da temaslarına devam edip, gece adadan ayrılması bekleniyor.

