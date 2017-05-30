Bakan Çavuşoğlu Kıbrıs'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Müzakere Heyeti üyeleriyle Kıbrıs'ta kapsamlı çözüm müzakerelerinin bulunduğu aşamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere 1 Haziran'da KKTC'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Müzakere Heyeti üyeleriyle Kıbrıs'ta kapsamlı çözüm müzakerelerinin bulunduğu aşamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere 1 Haziran'da KKTC'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı ve Müzakere Heyeti üyeleriyle Kıbrıs'ta kapsamlı çözüm müzakerelerinin bulunduğu aşamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere 1 Haziran 2017 tarihinde KKTC'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir" denildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun ziyaret vesileyle KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Sayın Hüseyin Özgürgün ve Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu başta olmak üzere KKTC yetkilileriyle de temaslarda bulunacağı bildirildi.

(Caner Ünver /İHA)