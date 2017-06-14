Bakan Çavuşoğlu Katar'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Katar'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Katar'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Katar krizine çözüm yollarının oluşturulması için Katar'a geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Zeybekçi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi. Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Türkiye ve Katar ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Katar kardeş bir ülke ve Katarlılar bizim kardeşimiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani arasındaki ilişki de örnek bir ilişki. Şimdi bir kriz var. Türkiye ve Erdoğan bu sorunu çözmek için elinden geleni yapıyor. Bu yüzden burayı ziyaret ediyorum. Dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek ve Katar'la diğer bazı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki meselelere çözüm yolu bulmak için buraya geldim" dedi.

Türkiye'nin Katar'a verdiği destekle ilgili yöneltilen soru üzerine Çavuşoğlu, "Doğruyu söylemek zorundayız. Bu bizim birine karşı olduğumuz ya da taraf tuttuğumuz anlamına gelmiyor. Yanlış bir şey varsa söylemek zorundayız. Yalnız bu yanlıştır demek sorunu çözmüyor. Bunu çözmemiz lazım. Kardeş ülkeler arasında böyle bir durumu görmek istemiyoruz." yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar ziyaretinin ardından Kuveyt'e gidecek.

