03.01.2017 14:39 Bakan Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı Alfredsdottir ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı Lilja Alfredsdottir ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı Lilja Alfredsdottir ile görüştü.



Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu bugün İzlanda Dışişleri Bakanı Lilja Alfredsdottir ile karşı tarafın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Alfredsdottir, Bakan Çavuşoğlu'na 1 Ocak 2017 tarihinde İstanbul'da meydana gelen hain terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.



Görüşmede ayrıca, Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

