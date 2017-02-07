07.02.2017 16:34 Bakan Çavuşoğlu İspanya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9 Şubat 2017 tarihinde İspanya'ya ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9 Şubat 2017 tarihinde İspanya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 9 Şubat 2017 tarihinde İspanya'ya ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu ile İspanya Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Alfonso Mara Dastis Quecedo'nun gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi. Ayrıca, Çavuşoğlu'nun ziyaret sırasında İspanya Elcano Kraliyet Enstitüsünde bir konferans vermesinin öngörüldüğü kaydedildi.

(İlker Turak / İHA)

