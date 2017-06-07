Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le görüştü. Görüşmede, Suriye başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi ve ikili ilişkiler gözden geçirildi. Bu kapsamda ilerideki dönemde toplanması öngörülen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi hazırlıkları ele alındı. (Musa Erdoğan/İHA)
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