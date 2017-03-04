Bakan Çavuşoğlu ilçe merkezine motosikletle geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Kumluca ilçe merkezine kadar bir motosikletin arkasına binerek geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Kumluca ilçe merkezine kadar bir motosikletin arkasına binerek geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çıktığı Batı Antalya gezinin son durağı Kumluca oldu. Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Korkuteli, Elmalı, Kaş, Demre ve Finike'den sonra Kumluca' da vatandaşlarla buluştu. Bakan Çavuşoğlu'nu Kumluca'ya gelişinde ilçe girişinde Kumluca Kaymakamı Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, daire amirleri ve vatandaşlar karşıladı. Karşılamaya Endro Motor Yarışçıları da katıldı. Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu ve AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer'in eşlik ettiği Bakan Çavuşoğlu ilçe girişinde önünde Türk bayrağı bulunan bir motosikletin arkasına bindi. Bakan Endro motosikletçilerinin eşliğinde ilçe merkezine kadar motosiklet üzerinde geldi.

Bakan Çavuşoğlu Kumluca Cumhuriyet Meydanında kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa seslendi. Parlamenter sistemin yürümediğini belirterek geçmiş yıllarda mevcut sistemin getirdiği sıkıntıları anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tek bayrak tek millet olarak ilelebet yaşamaya devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti elden gidiyor diyenler gelsinler Kumlucalıların nasıl bayrağa, devlete sahip çıktığını görsünler" dedi.

"Tayyip Erdoğan kendi gücüne güç katmak istiyor" diyenleri hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, " Atatürk'ten sonra Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lider var mı? Bu gün dünyada Recep Tayyip Erdoğan'dan başka güçlü lider var mı? Yok. Peki, Recep Tayyip Erdoğan neden ilave güç istesin" dedi.

Avrupa ve dünya ülkelerinin güçlü bir Türkiye'yi istemediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Hemen bir fırsat daha buldular. Türkiye'yi istikrarsızlığa götürebilir miyiz, Türkiye'yi zayıflatabilir miyiz, Türkiye'yi bölebilir miyiz diyorlar. Çünkü teröristleri kullanıyorlar. FETÖ'cüleri kullanıyorlar. FETÖ'cüler neden kaçıp onlara sığınıyorlar. Tesadüf mü bunlar. Bunlar Türkiye'yi zayıflatıp, Türkiye'yi yönetmek istiyorlar. Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Çünkü sizlerin desteğiyle Türkiye, 15 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde dik duruyor. Bunlara alışık değiller. Siz o düşündüklerinizi rüyanızda görürsünüz rüyanızda. Siz karar alacaksınız Türkiye uygulayacak. Yok, böyle bir şey" dedi.



"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

AK Parti'nin kampanyasına Avrupa'nın da engel olmaya çalıştığını ancak bunların beyhude çabalar olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

" Almanya'daki Avrupa'da ki Türklerle bizim bağımızı kimse koparamaz. Herkes haddini bilecek. Ne ekerlerse onu biçerler. Bize dost olarak bir adım yaklaşırlarsa biz iki adım yaklaşırız. Ama bize düşmanlık hasımlık yaparlarda hesabını sorarız. Hepsinden de sorarız. Altında da kalmayız. Allahın izniyle" dedi.

Bakan Çavuşoğlu konuşurken meydanda dev Türk bayrağı açıldı, mehteran gösterisi yapıldı.

(Ramazan Sarıkayalı / İHA)