Bakan Çavuşoğlu, BM'nin Kıbrıs Özel Danışmanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansı'nın 2'nci gününde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansı'nın 2'nci gününde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'nın 2'nci gününde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile yeniden bir araya geldi.

