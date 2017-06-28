Bakan Çavuşoğlu, BM heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansına katılmak üzere geldiği Cenevre'de BM heyetiyle görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansına katılmak üzere geldiği Cenevre'de BM heyetiyle görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansına katılmak üzere geldiği Cenevre'de, BM Genel Sekreter Yardımcısı Jeffery Feltman başkanlığındaki BM heyetiyle görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmeyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

