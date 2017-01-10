10.01.2017 16:43 Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile telefon görüşmesi yaptı.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri kaynaklarından görüşmeye ilişkin alınan bilgiye göre, görüşmenin karşı tarafın talebi üzerine gerçekleştiği ve Türkiye-Avrupa Konseyi ilişkileri ve Cenevre'de devam eden Kıbrıs görüşmeleri konularının ele alındığı kaydedildi.

