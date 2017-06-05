Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığında her iki bakan ve heyetler arasında gerçekleşecek görüşmelerin ardından Çavuşoğlu ve Gabriel ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Cem Geçim - Nurullah Geylani / İHA)
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