Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bonn'da ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bonn'da ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere gittiği Bonn'da temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, Bonn'da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüştü. Görüşmede ikili görüşmelerin yanı sıra küresel konular ele alındı.

Görüşmenin, Tillerson'un göreve gelmesinin ardından Bakan Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği ilk görüşme olması açısından önemli olduğu belirtildi.

(YM-MK-Y)