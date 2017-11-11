Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bakan Canikli: O iş bitti S-400'ler alındı!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bakan Canikli: O iş bitti S-400'ler alındı!

Milli Savunma Bakanı Canikli S 400'lerin alındığını EUROSAM'la da görüşüldüğünü açıkladı.

Nurettin Canikli, AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2002 yılında savunma sistemlerinin sadece yüzde 18'inin yerli imkanlarla üretilebildiğini söyledi.

Bunlara da çok teknoloji içermeyen, sofistike olmayan, harcı alem savunma ürünleri denilebileceğini belirten Milli Savunma Bakanı, "Onlarla kalmış olsaydık, sadece onlarla yola çıkmış olsaydık, onlarla bu toprakları savunmaya çalışıyor olsaydık kesinlikle başarma şansımız olmazdı ya da bedeli çok ağır olurdu." diye konuştu.

"S 400 FÜZELERİ ALINDI"

Canikli, Rusya'dan S 400 füzelerinin satın alındığını anımsatarak, "O iş bitti, S 400 füzeleri satın alınmıştır bundan sonra artık detaylar ama onunla yetinmiyoruz kendi savunma sistemimizi geliştirmek için EUROSAM Konsorsiyumu ile ayrı bir çalışma yapıyoruz yine hava savunma sistemi geliştirilmesi çerçevesinde ama orada özellikle bu teknolojiye yerli imkanlarla kendimizin sahip olmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"EUROSAM'LA DA ÖN ANLAŞMAYI İMZALADIK"

EUROSAM'ın, Fransa ve İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri konsorsiyumu çerçevesinde kurulmuş bir şirket olduğunu dile getiren Canikli, "Türkiye S 400'lerin dışında ayrıca uzun vadeli kendi yerli milli kapasitesini geliştirmek amacıyla hava savunma sistemi geliştirmek, üretmek ve kullanmak için EUROSAM Konsorsiyumu'nu oluşturan ülkelerle ön anlaşmayı gerçekleştirdi." dedi.

"17 MİLYAR LİRA DAHA KAYNAK AKTARIYORUZ"

Canikli, bu alandaki açığı kapatmak için birkaç koldan gittiklerini belirterek, bunların çok pahalı sistemler olduğunu söyledi.

Artan savunma ihtiyaçlarını karşılayacak kaynakları oraya yönlendirme imkanına sahip olunduğuna işaret eden Canikli, şöyle devam etti: "Bu çok önemli bir konu, sadece 2018'de 17 milyar lira ilave savunmaya kaynak aktarıyoruz ve kaynak ayırıyoruz. Bir önceki yıla göre yüzde 30'luk artış anlamına geliyor. Tabii bu sadece silah ve mühimmat satın alınması değil, onun yanında özellikle füze savunma sistemi başta olmak üzere güçlü ana savunma sistemlerin geliştirilmesine ilişkin harcamayı da içeriyor."

"FAİZE GİDEN PARA AKTARILIYOR"

Canikli, zaman zaman 'bu kaynaklar nereden geliyor, nereden bulunuyor?' şeklinde tartışmalar olduğuna dikkati çekerek, "2002 ve öncesinde savunma alanına ya da başka alanlara ihtiyacımız olan kaynakları aktarmamız, sağlamamız mümkün değildi çünkü bütçenin neredeyse yarısı faiz ödemelerine aktarılıyordu. Şu anda bütçenin yüzde 9'una kadar düşürülmüştür faize aktarılan para." diye konuştu.

"PYD VE YOG TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

İHA'lardan atılan bir cirit füzesinin maliyetinin 65 bin dolar olduğunu ifade eden Canikli, şunları kaydetti: "Çok da pahalı sistemler. Bin 400 kilometre sınır var, Suriye ve Irak sınırı, terörist her yerden gelebiliyor hem onları takip edeceksiniz, gözleyeceksiniz bulduğunuz zaman da imha edeceksiniz. Bu kolay değil, anlatıldığı gibi kolay bir iş değil ama hamdolsun bugün Türkiye tüm bunları en iyi şekilde yapabilen, yönetebilen, terörle ve Türkiye'ye yönelik saldırıların tamamıyla mücadele edebilen bir Türkiye'dir."

Canikli, PYD ve YPG'nin kesinlikle bir terör örgütü olduğunu vurgulayarak, "En ufak bir şüphe yok ve temel hedefi de PKK'nın Türkiye'ye ilişkin hedefi, emelleri neyse YPG'nin PYD'nin de o. Tabii buna müsaade etmemiz mümkün değil." dedi.

Böyle bir terör örgütünün, üyesinin, teröristinin bulunduğu her yerin Türkiye'nin doğal hedefi olduğuna işaret eden Canikli, "Bu bizim uluslararası hukuktan doğan hakkımızdır. Terörün, terör örgütünün, teröristin olduğu her yer bizim hedefimizdir. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ama ne zaman geleceğimiz, ne zaman vuracağımız bilinmez, her an olabilir. Hiç kimse bunu engelleyemez." ifadelerini kullandı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Barselona'da halk yine sokaklara döküldü
Beşiktaş Sakarya'da kazandı
Erdoğan Naim Süleymanoğlu'nu aradı
Eski karısı ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde set vermedi
Naim Süleymanoğlu'nun doktorlarından açıklama
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Suudi Arabistan Yemen’i vurdu!
Suudi Arabistan Yemen’i vurdu!
Putin ve Trump el sıkıştı! İki liderden kritik Suriye mesajı
Putin ve Trump el sıkıştı! İki liderden kritik Suriye mesajı
FETÖ'den 'HDP'ye oy verin' talimatı
FETÖ'den 'HDP'ye oy verin' talimatı
Bakan açıkladı! Cam filmi yasağı kalkıyor
Bakan açıkladı! Cam filmi yasağı kalkıyor
MHP'li Söğüt Belediye Başkanı İYİ Parti'ye geçiyor
MHP'li Söğüt Belediye Başkanı İYİ Parti'ye geçiyor
Rum Bakandan itiraf! 'Kuzey Irak'a silah, Lübnan'a askeri malzeme gönderdik'
Rum Bakandan itiraf! 'Kuzey Irak'a silah, Lübnan'a askeri malzeme gönderdik'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Barselona'da halk yine sokaklara döküldü
Barselona'da halk yine sokaklara döküldü
Beşiktaş Sakarya'da kazandı
Beşiktaş Sakarya'da kazandı
Erdoğan Naim Süleymanoğlu'nu aradı
Erdoğan Naim Süleymanoğlu'nu aradı
Eski karısı ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı
Eski karısı ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde set vermedi
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde set vermedi
Naim Süleymanoğlu'nun doktorlarından açıklama
Naim Süleymanoğlu'nun doktorlarından açıklama
Bakan Canikli: O iş bitti S-400'ler alındı!
Bakan Canikli: O iş bitti S-400'ler alındı!
'Biz gardırop Atatürkçüsü değiliz'
'Biz gardırop Atatürkçüsü değiliz'
Naim Süleymanoğlu ameliyat edildi
Naim Süleymanoğlu ameliyat edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunuyla fotoğrafını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunuyla fotoğrafını paylaştı
A Milliler farklı kazandı
A Milliler farklı kazandı
Balık beklerken timsah yakaladı.
Balık beklerken timsah yakaladı.

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English