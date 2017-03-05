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Bakan Bozdağ: Türkiye'nin bu sistemi değiştirmesi şarttır
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Bakan Bozdağ: Türkiye'nin bu sistemi değiştirmesi şarttır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Milletin, devletin bekası, evlatlarımızın bizden sonra gelecek torunlarımızın bu ülkede hür, bağımsız, güçlü, müreffeh içerisinde yaşamaları için Türkiye'nin bu sistemi değiştirmesi şarttır' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Milletin, devletin bekası, evlatlarımızın bizden sonra gelecek torunlarımızın bu ülkede hür, bağımsız, güçlü, müreffeh içerisinde yaşamaları için Türkiye'nin bu sistemi değiştirmesi şarttır" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yozgat'ta Cumhurbaşkanlığı Sistemi Halk Oylaması Kampanyası Tanıtım Toplantısına katıldı. Yimpaş AVM Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Yozgat AK Parti Milletvekilleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanlığı sistemini vatandaşa anlatan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İnşallah atacağımız 'evet' adımları ile ülkemiz daha güçlü bir geleceğe yürüyecek. Milletin, devletin bekası, evlatlarımızın bizden sonra gelecek torunlarımızın bu ülkede hür, bağımsız, güçlü, müreffeh içerisinde yaşamaları için Türkiye'nin bu sistemi değiştirmesi şarttır. Biz kendimiz için değil gelecek nesiller için bunu yapmak zorundayız. Bu tarihi bir adım, tarihi bir dönemeçtir. Onun için hep beraber siyasi istikrar, güçlü iktidar için ve yeni Türkiye'nin temellerini atmak için hep birlikte 'evet' demeliyiz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeye kazandıracakları hakkında açıklamalarda bulunan Bozdağ, "Bu sistem diyor ki, bundan sonra meclisteki milletvekillerini yine seçeceksin ama bunun yanında da ayrıca doğrudan Türkiye'nin hükümetini de siz seçeceksiniz. Bu referandumun özü budur. Millete sorulan ana soru, 'Ey Türk milleti Türkiye'yi yönetecek hükümeti doğrudan seçmek istiyor musun, istemiyor musun?' Hükümeti ben seçmek istiyorum diyorsak o zaman 'evet' diyeceğiz, yok hükümeti ben seçmek istemiyorum, benim seçtiğim vekiller bunu belirlesin diyorsan o zaman 'hayır' diyeceksin. Milletin önüne bir imkan konuluyor, millete yeni bir hak veriliyor, yeni bir yetki veriliyor, yeni bir güç veriliyor. Demokrasiye inanan herkes demokrasiyi kabul eden herkes millete tanınan hakkı milletin kabul etmesi için uğraşır, bu senin lehinedir diye uğraşır. Şimdi millete güç aktarılıyor, millete hak veriliyor, millete yetki veriliyor. Partiler çıkmış aman biz bu hakkı almayız, aman bu yetkiyi istemeyiz, aman bu gücü istemeyiz diyerek millete aktarılan gücün millet tarafından reddedilmesini istiyorlar. Anlaşılır gibi bir şey değil. Sevdiklerinize, saydıklarımıza, komşularınıza, kardeşlerinize, arkadaşlarınıza gideceğiz ve beraber Yozgat'tan güçlü bir eveti Ankara'ya da Avrupa'ya da Amerika'ya da göndereceğiz. Milletimiz ve devletimiz için, yarınlarımız için, istikrarımız için, istikbalimiz için hür bir sesle 'evet' diyeceğiz. Tek Türkiye için, tek devlet için, tek bayrak için, tek vatan için, demokrasi için, milli irade için, cumhuriyet için, büyük Türk milleti için, güçlü yasama için, güçlü yürütme için, daima istikrar için, daima millet iktidarı için evet mi, evet mi? Allah hepinizden razı olsun" şeklinde konuştu.
(Bahadır Muhlis Gökgül / İHA)

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