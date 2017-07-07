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Bakan Bozdağ: Türkiye'nin 81 ilinde faaliyete geçecek
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Bakan Bozdağ: Türkiye'nin 81 ilinde faaliyete geçecek

Yozgat'ta bir dizi etkinliğe katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı olarak 81 ilde, Adli Tıp Kurumu şube müdürlüklerinin 2017 yılının sonuna kadar faaliyete geçeceğini söyledi.

Yozgat'ta bir dizi etkinliğe katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı olarak 81 ilde, Adli Tıp Kurumu şube müdürlüklerinin 2017 yılının sonuna kadar faaliyete geçeceğini söyledi.
Yozgat'ta Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Fuarı'na katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fuarın ardından Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğü hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Bakan Bozdağ daha sonra ise Adalet Bakanlığı Yozgat Eğitim Merkezi'nin temel atma törenlerine katıldı.
Yozgat'ta yapımı tamamlanan Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü hizmet binasının açılışına katılan Bakan Bozdağ, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, 2017 yılının sonuna kadar Adli Tıp Kurumu şube müdürlüğü olmayan ilin kalmayacağını söyleyerek, "Yozgat'ımıza ihtiyaç olmasının yanı sıra başka yerlerden gelen taleplere de kurumumuz cevap verecektir. Adli tıp kurumu şube müdürlükleri Türkiye'nin her yerinde aynı projeleri uygulamaya, her şeyin birbirinin aynısı olmaya özen gösteriyor. Çünkü ihtiyaçlar bir. Mekan aynı mekan. Bu projenin tamamı Türkiye'nin 81 ilinde uygulanıyor. Bakanlık olarak Adli Tıp Kurumu şube müdürlüklerini, Türkiye'nin 81 ilinde tamamında faaliyete geçirme kararı aldık. Yanılmıyorsam 2017 yılının sonunda Adli Tıp Kurumu şube müdürlükleri olarak faaliyete geçirilmeyecek ilimiz kalmayacak. Bu büyük bir hizmetin milletin ayağına götürülmesidir. Daha önce Yozgatlılar bilir burada bir otopsi ihtiyacı olduğu zaman Ankara'ya gider orada belki sıra vardır, günlerce beklerlerdi. Ama şimdi ihtiyaç duyulduğunda hizmet verecek bir eser var. Bütün Türkiye'nin illerinde tamamında aynı şeyi yaptık AK Parti hükümetleri olarak adli tıp hizmetlerini de dünyanın en büyük standardı ve kalitesinde gerçekleştirmeye gayret ettik" dedi.
Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğü hizmet binasının açılışının ardından Adalet Bakanlığı Yozgat Eğitim Merkezi'nin temel atma törenlerine katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eğitim merkezinin 31 Ağustos 2019 tarihinde tamamlanacağını duyurdu. Eğitim merkezinin temel atma töreninde açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, "Yozgat Eğitim Merkezimiz halkımıza hayırlı olsun. Besmele ile temellerini attık. Eğitim merkezimiz inşallah öngörülen süre içerisinde tamamlanır. Yozgat'ın ve Türkiye'nin hizmetinde olur. Bakanlık olarak yaptığımız çalışmalar çerçevesinde teşkilat yasamızda eğitim merkezleri kurulmasına dair bir yüküm koyduk. Bu çerçevede adımlarımızı atmaya başladık. Rize'deki, Ankara'daki eğitim merkezlerimiz faaliyete geçti. Şimdi Yozgat'ta temellerini atıyoruz. Amacımız Türkiye'nin bütün adliyelerinde ve Adalet Bakanlığı'nda çalışan personellerin aynı şekilde bu eğitim merkezlerinde hem hizmet öncesi hem de hizmet içi eğitime tabi tutularak görevlerini daha iyi yapmalarına yardımcı olmalarını sağlamak. Bunun büyük faydası olacaktır" şeklinde konuştu.
Bozdağ, Adalet Bakanlığı Yozgat Eğitim Merkezi'nin 31 Ağustos 2019 tarihinde hizmete gireceğini de sözlerine ekledi.
(Bahadır Muhlis Gökgül / İHA)

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