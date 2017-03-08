Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu gizli evetçi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Bakın bu Kılıçdaroğlu gizli evetçi haberiniz olsun. Adam millete hayır verin diye kampanya yapıyor, fakat neye hayır dediklerini bilmiyor, okumamış' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bakın bu Kılıçdaroğlu gizli evetçi haberiniz olsun. Adam millete hayır verin diye kampanya yapıyor, fakat neye hayır dediklerini bilmiyor, okumamış" dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında Çorum'un Sungurlu ilçesine gelen Adalet Bakanı Bozdağ, ilçe teşkilatı binasının balkonuna çıkarak kendisini karşılamaya gelenleri selamladı.

Burada vatandaşlara hitap eden Bakan Bozdağ, Türkiye'nin cumhurbaşkanlıyla başbakanlar arasındaki kavgalardan çok çektiğini söyledi.

Bakan Bozdağ, "Kılıçdaroğlu çıkmış, kavga mavga yok diyor. Ama geçen gün de televizyonda çıkmış, yav diyor, Cumhurbaşkanı diyelim A partisinden oldu, Başbakanda B partisinden oldu. O zaman kavga çıkmaz mı diyor, çıkar diyor. Biz de onu diyoruz ey Sayın Kılıçdaroğlu. Kavga çıkar, onun için evet diyoruz. Bakın bu Kılıçdaroğlu gizli evetçi haberiniz olsun. Adam millete hayır verin diye kampanya yapıyor, fakat neye hayır dediklerini bilmiyor, okumamış. Yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığı sisteminde başbakan ve cumhurbaşkanlığı birleştiriliyor, başbakanlık ortadan kalkıyor" dedi.

(Serkan Şansever/İHA)