Bakan Bozdağ İstanbul Adliyesi'nde

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nı ziyaret etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nı ziyaret etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul'daki programlarının ardından, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile birlikte adliyeye gelen Bakan Bozdağ'ı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilleri ve İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan karşıladı. Kendisini bekleyen vekillerle selamlaşan Bakan Bozdağ, herhangi bir açıklama yapmadan adliyeye giriş yaptı.

(Başak Akbulut /İHA)