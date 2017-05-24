Bakan Bozdağ hakkında gensoru önergesi kabul edilmedi
TBMM Genel Kurulunda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmedi.
TBMM Genel Kurulunda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmedi. TBMM Genel Kurulunda CHP tarafından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında gensorunun gündeme alınıp alınmaması görüşüldü. Oylamanın elektronik oylama yapılması kabul edildi. 373 milletvekili oy kullandı. 105 milletvekili kabul, 268 milletvekili ret oyu kullandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmedi. (Ahmet Umur Öztürk /İHA)
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