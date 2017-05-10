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Bakan Bozdağ'dan Uslu'ya sert sözler
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Bakan Bozdağ'dan Uslu'ya sert sözler

FETÖ'cü Emre Uslu, görev şehidi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'e yönelik çirkin iftiralarına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ cevap verdi. Bozdağ, Uslu için FETÖ'nün tasmalı köpeği nitelemesinde bulundu.

FETÖ'cü Emre Uslu, trafik kazasında yaşamını yitiren Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile ilgili çirkin sözlerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sert tepki gösterdi. Bozdağ, FETÖ'nün tasmalı köpeklerinin görev şehidine dil uzattığını söyleyerek, savcının şehit olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Emre Uslu'nun Savcı Mustafa Alper ile ilgili sözlerine twitter'dan cevap verdi. Bozdağ, "FETÖ'nün tasmalı köpekleri, görev şehidi Denizli Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper ve onun şahsında yargı aleyhine havlamaya başlamışlar. Denizli Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper, görevine giderken kazada ölmüştür; Allah indinde şehittir. Şehitler,ölmez, diridir, cennetliktir. Kimin cennete cehenneme gideceğine FETÖ ve onun köpekleri karar vermez; kimin cennete veya cehenneme gideceğine sadece Allah karar verir." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü kapsamında firari olarak aranan ve son olarak ABD'de görüntülenen Emre Uslu, başsavcı Mustafa Alper'in yaşamını yitirdiği trafik kazası için twitter hesabından "Denizli Başsavcısı binlerce masum kadın çocuk genci içeri tıktı. Üstüne kamyon devrilmiş ölmüş. Yaşasın zalimler için cehennem" diye yazmıştı. Çirkin mesajlara sosyal medyada tepki yağmıştı.

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